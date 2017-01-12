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異種交配! 公猴騎鹿兩度被拍到

2017-01-12

〔編譯林翠儀／綜合報導〕法國動物學家在日本鹿兒島縣的屋久島，拍攝到公猴與母鹿交配的畫面。這是科學家第二次在自然界觀察到異種交配案例，十分珍貴。最近的已知類似案例，是二○一四年在南海發現海狗試圖與企鵝交配。相關論文刊登在十日出版的「靈長類」（Primates）期刊。

異種交配通常發生在人類飼養或捕獲的動物身上，自然界極少出現這類案例。長期研究日本獼猴生態的兩名法國史特拉斯堡大學動物學家蘇厄爾（Cedric Sueur）和佩德羅（Marie Pele），二○一五年十一月在屋久島觀察到一隻年幼的公獼猴，試圖騎上兩頭比牠大好幾倍的母鹿背上進行交配。

攝影師柏納佛伊（Alexandre Bonnefoy）拍下公猴「騎」鹿的影片。影片中，小公猴騎上鹿背劇烈擺動下肢，被騎的母鹿並未抵抗，另一頭母鹿則將小公猴甩開。佩德羅表示，這毫無疑問地是一種性交行為。不過，公猴並沒有真正在母鹿體內射精，而是將精液射在母鹿背上。

動物學家還觀察到，小公猴出現「護花」行為，牠會趕走其他想靠近母鹿、試圖一親芳澤的公鹿。學者分析，這種行為很可能與公猴在繁殖期因賀爾蒙分泌量增加，以及「交配對象不足」有關。

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  • 法國動物學家在日本鹿兒島縣屋久島拍攝到年幼的公獼猴與母鹿交配的畫面，這是科學家在自然界觀察到的第二起異種交配案例。（法新社）

    法國動物學家在日本鹿兒島縣屋久島拍攝到年幼的公獼猴與母鹿交配的畫面，這是科學家在自然界觀察到的第二起異種交配案例。（法新社）

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