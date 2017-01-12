異種交配! 公猴騎鹿兩度被拍到
2017-01-12
〔編譯林翠儀／綜合報導〕法國動物學家在日本鹿兒島縣的屋久島，拍攝到公猴與母鹿交配的畫面。這是科學家第二次在自然界觀察到異種交配案例，十分珍貴。最近的已知類似案例，是二○一四年在南海發現海狗試圖與企鵝交配。相關論文刊登在十日出版的「靈長類」（Primates）期刊。
異種交配通常發生在人類飼養或捕獲的動物身上，自然界極少出現這類案例。長期研究日本獼猴生態的兩名法國史特拉斯堡大學動物學家蘇厄爾（Cedric Sueur）和佩德羅（Marie Pele），二○一五年十一月在屋久島觀察到一隻年幼的公獼猴，試圖騎上兩頭比牠大好幾倍的母鹿背上進行交配。
攝影師柏納佛伊（Alexandre Bonnefoy）拍下公猴「騎」鹿的影片。影片中，小公猴騎上鹿背劇烈擺動下肢，被騎的母鹿並未抵抗，另一頭母鹿則將小公猴甩開。佩德羅表示，這毫無疑問地是一種性交行為。不過，公猴並沒有真正在母鹿體內射精，而是將精液射在母鹿背上。
動物學家還觀察到，小公猴出現「護花」行為，牠會趕走其他想靠近母鹿、試圖一親芳澤的公鹿。學者分析，這種行為很可能與公猴在繁殖期因賀爾蒙分泌量增加，以及「交配對象不足」有關。
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