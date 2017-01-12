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2015年後出生 俄擬終身禁買菸

2017-01-12

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕俄羅斯自二○一○年制定全國範圍禁菸計畫後，全國吸菸率降幅明顯，如今俄羅斯衛生部推出對一整代俄羅斯人口禁菸的新法案。法案若過關，俄羅斯將成為全世界第一個對某一年齡層全面禁菸的國家。克里姆林宮表示此禁菸案細節還需規劃，當局目標設定在二○二五年吸菸率降至廿五％。

俄羅斯衛生部九日提案，二○一四年底之後出生的俄羅斯人，在成年、十八歲的二○三三年，不得購買香菸，法案獲得總統普廷支持，料將通過。據世界衛生組織資料，俄國是世界吸菸比率前段班。俄國塔斯社報導，儘管近十年打菸力道逐步加強，俄國吸菸率已經從四十一％降至卅一％，俄國每年香菸相關疾病致死仍約四十萬人之多。目前，資料上俄國吸菸率男性為五十一％，女性為十七％。

俄少年吸菸率達12％

二○一○年世界衛生組織調查俄羅斯少年吸菸率，十五歲組已經到達十二％，但當年開始施行全國範圍禁菸計畫，使得吸菸率從實施前的卅九％，二○一六年降低至卅三％，顯然有遏止之效。俄國共產黨四十二位議員二○一五年甚至提案，禁止四十歲以下女性購買香菸。

二○一六年吸菸人口數排行為中國、俄羅斯、美國、印尼，男性吸菸率印尼奪冠，十五歲以上高達六十七．四％有吸菸習慣，而世界捲菸消費、生產皆居第一的則是中國，英國「刺胳針」期刊二○一六年報告，估算中國廿歲以下吸菸率高達人口的三分之一，為世界之冠。目前全球唯一全面禁菸的國家是不丹。

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  • 俄羅斯衛生部推出對一整代俄羅斯人口禁菸的新法案，二○一四年底後出生的俄國人，在成年、十八歲的二○三三年，不得購買香菸，法案獲得總統普廷支持，一旦通過，俄國將成為全世界第一個對某一年齡層全面禁菸的國家。（取自網路）

    俄羅斯衛生部推出對一整代俄羅斯人口禁菸的新法案，二○一四年底後出生的俄國人，在成年、十八歲的二○三三年，不得購買香菸，法案獲得總統普廷支持，一旦通過，俄國將成為全世界第一個對某一年齡層全面禁菸的國家。（取自網路）

  • 俄羅斯衛生部推出對一整代俄羅斯人口禁菸的新法案，二○一四年底後出生的俄國人，在成年、十八歲的二○三三年，不得購買香菸，法案獲得總統普廷支持，一旦通過，俄國將成為全世界第一個對某一年齡層全面禁菸的國家。（彭博）

    俄羅斯衛生部推出對一整代俄羅斯人口禁菸的新法案，二○一四年底後出生的俄國人，在成年、十八歲的二○三三年，不得購買香菸，法案獲得總統普廷支持，一旦通過，俄國將成為全世界第一個對某一年齡層全面禁菸的國家。（彭博）

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標題：2015年後出生 俄擬終身禁買菸


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