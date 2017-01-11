| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

不敵暴雨 千年隧道樹倒了

2017-01-11

美國加州和內華達州部分地區，近日慘遭十年來最嚴重的暴風雨襲擊，加州首府薩克拉門托東南面的卡拉維拉斯美洲紅杉州立公園（Calaveras Big Trees State Park）裡，一棵屹立千年的名樹八日也不敵暴雨而倒下。這棵高約七十六公尺的巨型紅杉，樹身於一八八○年被挖成隧道，俾便與優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的類似樹木景觀競爭觀光客源，被暱稱為「隧道樹」（Tunnel Tree），汽車也可以穿過，但近年只允許徒步者穿越，是當地著名景點。（歐新社）

廣告
  • 高約七十六公尺的巨型紅杉，樹身於一八八○年被挖成隧道。（歐新社）

    高約七十六公尺的巨型紅杉，樹身於一八八○年被挖成隧道。（歐新社）

  • 美國加州和內華達州部分地區，近日慘遭十年來最嚴重的暴風雨襲擊，一棵屹立千年的名樹八日也不敵暴雨而倒下。（歐新社）

    美國加州和內華達州部分地區，近日慘遭十年來最嚴重的暴風雨襲擊，一棵屹立千年的名樹八日也不敵暴雨而倒下。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 暴風雨 紅杉州立公園 隧道樹
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：不敵暴雨 千年隧道樹倒了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.