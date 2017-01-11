不敵暴雨 千年隧道樹倒了
2017-01-11
美國加州和內華達州部分地區，近日慘遭十年來最嚴重的暴風雨襲擊，加州首府薩克拉門托東南面的卡拉維拉斯美洲紅杉州立公園（Calaveras Big Trees State Park）裡，一棵屹立千年的名樹八日也不敵暴雨而倒下。這棵高約七十六公尺的巨型紅杉，樹身於一八八○年被挖成隧道，俾便與優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的類似樹木景觀競爭觀光客源，被暱稱為「隧道樹」（Tunnel Tree），汽車也可以穿過，但近年只允許徒步者穿越，是當地著名景點。（歐新社）
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