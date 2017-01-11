印度不甩中 軍售越南
2017-01-11
由於中國持續阻撓印度加入核子供應國組織（NSG），也不讓印度提報「穆罕默德軍」首腦阿茲哈列入聯合國恐怖份子黑名單，印度考慮出售「天空（Akash）」區域防禦飛彈系統給越南，以共同對抗中國。印度此前也加速出售「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈系統和「伐魯納斯叉」反潛魚雷給越南，甚至考慮出售裝配布拉莫斯飛彈的軍艦，以協助越南抗衡出沒南海的中國軍艦和潛艦。天空飛彈可攻擊廿五公里外的無人機或飛機，攔截來襲的飛彈。（取自網路）
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