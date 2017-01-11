中共搶話語權 對日抗戰變14年

2017-01-11

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕從此以後，中國下一代將不懂何謂「八年抗戰」。中國教育部循國家主席習近平去年指示，已將中小學教材「八年抗戰」全面改成「十四年抗戰」，將中日戰爭爆發時間提早至一九三一年的九一八事變，藉此提高中共「東北抗日聯軍」在對日戰史中的地位。

搶佔抗戰話語權是習近平國家戰略目標之一，去年紀念對日戰爭勝利七十週年，即已稱「不僅要研究七七事變後全面抗戰八年的歷史，而且要注重研究九一八事變後十四年抗戰的歷史」。九一八事變發生於一九三一年，日本關東軍趁張學良調動東北軍主力入關支援蔣介石參加中原大戰之際，自炸南滿鐵路，誣指中國軍隊，藉此全面侵佔東北。中共在九一八事變後成立由黨幹部領導的「東北抗日聯軍」。

要求中小學課程教材全改

中國教育部基礎教育二司近日發出「關於在中小學地方課程教材中全面落實『十四年抗戰概念』的函」，要求全面審查「八年抗戰」應改為「十四年抗戰」，「確保樹立突出十四年抗戰概念」。中國教育部聲稱，落實「十四年抗戰」概念是貫徹中央相關精神。

網譏從明朝打倭寇算更好

有中國網友譏諷，「如果有政治需要，可以把中國抗戰提前到甲午戰爭，中國抗日五十年。」「或許從明朝打倭寇起算更好」。

事實上，中國政府直到美國也加入戰局的一九四一年十二月九日，才正式發出「中華民國政府對日宣戰布告」，宣告兩國進入戰爭狀態。儘管中日兩國自一九三一年即已實質武裝衝突，但直到四一年前中日兩國並未斷交，也沒有進行國際法上的宣戰程序。