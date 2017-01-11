美制裁５俄人 普廷心腹在列

2017-01-11

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國歐巴馬政府九日公佈新一波對俄羅斯制裁措施，以侵害人權為由，將五名俄羅斯人列入黑名單，這五人中「最大咖」的當屬總統普廷心腹、俄羅斯聯邦調查委員會主席巴斯特雷金（Aleksandr I. Bastrykin）。他向來利用聯邦調查委員會為普廷從事政治調查，打壓異己。

被美國財政部列入「馬格尼茨基人權責任法」（Magnitsky Act）制裁名單的這五人，還包括情報人員盧戈沃伊（Andrei Lugovoi）、柯夫圖恩（Dmitri Kovtun），以及較低階官員葛狄耶夫斯基（Stanislav Gordievsky）和普拉克辛（Gennady Plaksin），制裁內容包括禁止入境美國、凍結其在美國金融機構存有或透過這些機構交易的資產。

國務院發言人柯比宣布這份名單時表示，最新制裁對象「是於俄羅斯執法體系的壓迫機器有份，以及涉及惡名昭彰的侵害人權案件」。

巴斯特雷金是普廷身邊權力數一數二的親信，被美方指控是律師馬格尼茨基案的共謀，葛狄耶夫斯基和普拉克辛則涉嫌掩蓋此案。馬格尼茨基在調查政府官員貪污時被當局以逃稅為由逮捕，二〇〇九年十一月在獄中離奇死亡，一二年通過的馬格尼茨基人權責任法即根據他命名。

盧戈沃伊和柯夫圖恩被英國政府點名是二〇〇六年流亡倫敦的俄羅斯前特務利特維內柯（ Alexander V. Litvinenko）遭毒殺案主嫌，且獲得普廷親自批准。

雖然高層官員指這波制裁與美國大選期間俄羅斯駭客入侵民主黨全國委員會和總統候選人希拉蕊競選主席波德斯塔電郵事件無關，但是值此美俄之間劍拔弩張的時刻，仍然具有象徵意義。

迄今已經有四十四名俄羅斯人名列馬格尼茨基法黑名單，不過此法實施以來，美國政府執行寬鬆程度依美俄關係起伏而定，這次納入巴斯特雷金，被認為相當強而有力。

美國政策研究中心「麥肯國際領袖研究所」人權與民主部門資深主任克雷莫（David J. Kramer）說，「今年情緒和氣氛非常不同」，在這份名單上加上一些人釋出一些訊息，即「這個政府在臨卸任之際仍持續實施馬格尼茨基法，也向下任政府釋放希望能延續此政策訊號。」

歐巴馬政府直指普廷與駭客入侵事件有關聯，藉此影響美國總統選舉，並以驅逐三十五名俄羅斯外交人員報復。但是即將上任的總統當選人川普已表示將尋求與俄羅斯關係解凍；他的核心顧問康威九日在「今日美國報」訪問中說，川普也許會放寬歐巴馬為駭客事件對俄祭出的制裁。

至於最新制裁名單仍不見普廷，一名高層官員說，華府不願意雙方徹底決裂，「我們需要保留在符合美國國家利益的領域上與俄羅斯合作的可能性」，包括推動外交解決敘利亞和東烏克蘭危機，「制裁目標是要改變作為，我們已經採取措施表明，不會坐視美國民主程序受干擾」。