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豪奢成人日 為穿和服週花八圓

2017-01-10

〔編譯林翠儀／綜合報導〕每年一月的第二個週一是日本的「成人日」，各地均會為年滿二十歲的青年舉辦成年禮，新成人依慣例穿著正式和服出席。不過，近年來九州及沖繩地區出現打扮超豪華的和服團體，吸睛度不輸給動漫迷的角色扮演（COSPLAY），有人甚至為了製作成人式華麗和服省吃儉用，一週只花八圓（約二．二台幣）。

福岡縣北九州市的超豪華成年禮和服，近年相當知名。「朝日新聞」介紹北九州市的一家和服出租店，專為新成人量身打造超華麗和服，比歌舞伎的舞台裝還誇張，以金色為基調，搭配紅黑紫白銀等強烈的色彩，極為搶眼，一套要價約四十萬圓（約十一萬台幣）。

今年滿二十歲的前田悠貴目前仍就讀體育專科學校，他受到學長影響，夢想在成人禮當天也能穿上華麗和服變身，靠著打工每月存下五萬圓，有時一週只花八圓，就為了存夠錢治裝。

沖繩地區則是因為官方在一九九○年代初期默許參加者帶酒進入成年禮會場慶賀，後來參加的年輕人也愈來愈大膽，為了引人注目，衣著也愈來愈華麗，成為當地傳統，以學校或地區為主形成的團體還有學長學弟傳承，一屆比一屆華麗。

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  • 日本的「成人日」，九州及沖繩地區出現打扮超豪華的和服團體，吸睛度不輸給動漫迷的角色扮演。（取自網路）

    日本的「成人日」，九州及沖繩地區出現打扮超豪華的和服團體，吸睛度不輸給動漫迷的角色扮演。（取自網路）

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標題：豪奢成人日 為穿和服週花八圓


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