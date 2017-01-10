巴西監獄暴動 1週3起死傷逾百
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕巴西北部亞馬遜州首府瑪瑙斯市（Manaus）的Raimundo Vidal Pessoa監獄八日發生暴動，造成四名囚犯死亡，其中三人被斬首，一人疑似煙霧窒息而死，事態在警力進入鎮壓後平息。此為七天內巴西北方亞馬遜州、羅賴馬州兩北部州第三起獄犯暴動，幫派相互血腥報復，死亡人數加總已超過一百人。為防止幫派競奪監獄、貧民窟控制權的暴力浪潮向全國蔓延，巴西司法部表示將加編預算、增派部隊，武裝鎮壓幫派尋仇。
英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，巴西當局認為，八日的暴動應是幫派爭奪毒品交易控制權大戰的一部分，六日發生在鄰州羅賴馬州的仇殺，多達三十三人喪命。據悉，巴西兩大毒梟長達二十餘年的合作關係約莫半年前終結，基地位於聖保羅的最強毒梟「首都第一司令部」，與以里約為基地的「紅色司令部」正爭奪東南巴西毒品交易廊道控制權，仇釁蔓延至監獄大牆內。
在瑪瑙斯市安尼修喬賓監獄（Anisio Jobim），區域性毒梟「北方家族（the Family of the North）」一日疑似受紅色司令部唆使，襲擊首都第一司令部，再奪獄警槍械，挾持囚犯為人質與警方對峙，談判過程中還不斷以殘酷手法殺害人質，包括斬首、肢解、活活燒死等。首都第一司令部六日在鄰州羅賴馬州報復，刻意踐踏敵派屍體。
紅色司令部為首都第一司令部獨立出去的派系，現與北方家族結盟對抗首都第一司令部。首都第一司令部正滲透紅色司令部里約老巢，企圖全盤掌握亞馬遜區域古柯鹼河運路線。
巴西北方鄰近古柯鹼產地玻利維亞、哥倫比亞、秘魯，由北方輸入毒品的中盤幫派控制北方州監獄，不僅彼此火併，也競奪監獄控制權。巴西為阻止監獄幫派化，雖刻意將囚犯地緣關係打散，希望從地理上阻止獄中遙控犯罪，但監獄爆滿仍使獄政政策原理失靈，過度擁擠的監獄使得獄方無法阻止拉幫結夥，惡劣的關押生活條件也使得囚犯們必須選邊站倚靠老大仗勢才能生存，獄政幾已失控。
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