八架中國軍機 通過日對馬海峽

2017-01-10

〔駐日特派員張茂森／東京九日報導〕日本防衛省今天公佈，包括轟炸機、預警機等八架中國軍機，九日來回通過日本對馬海峽上空，日本航空自衛機曾緊急升空，中方軍機並未侵犯日本領空，但意圖不明。

今天來回通過九州對馬海峽上空的中國軍機，包括六架H-6轟炸機、一架Y-8早期預警機、一架Y-9情報蒐集機。這八架軍機在今天上午經對馬海峽，來回於東海和日本海之間，航空自衛機曾緊急升空，確認並未侵犯日本領空。

去年一月和八月，先後有兩架和三架中國軍機來回於對馬海峽上空，這次的數量最多。中國航空母艦「遼寧號」甫於上月通過宮古島前往南海，日本防衛省已緊急分析此次中國軍機的真正意圖何在。