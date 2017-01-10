| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

八架中國軍機 通過日對馬海峽

2017-01-10

〔駐日特派員張茂森／東京九日報導〕日本防衛省今天公佈，包括轟炸機、預警機等八架中國軍機，九日來回通過日本對馬海峽上空，日本航空自衛機曾緊急升空，中方軍機並未侵犯日本領空，但意圖不明。

今天來回通過九州對馬海峽上空的中國軍機，包括六架H-6轟炸機、一架Y-8早期預警機、一架Y-9情報蒐集機。這八架軍機在今天上午經對馬海峽，來回於東海和日本海之間，航空自衛機曾緊急升空，確認並未侵犯日本領空。

去年一月和八月，先後有兩架和三架中國軍機來回於對馬海峽上空，這次的數量最多。中國航空母艦「遼寧號」甫於上月通過宮古島前往南海，日本防衛省已緊急分析此次中國軍機的真正意圖何在。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國軍機 對馬海峽
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：八架中國軍機 通過日對馬海峽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.