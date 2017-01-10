以色列總理買新聞 錄音檔外流

2017-01-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu，見圖，法新社）上週因涉貪接受警方偵訊，以國媒體八日又再爆料，警方掌握的一段錄音檔顯示，納坦雅胡兩年前曾向發行量數一數二的報媒提供利益恩惠，以換取該報對他的正面報導。以國媒體以「地震」形容這起醜聞，可能重創納坦雅胡的政治生涯。

以色列電視台「第二頻道」（Channel2）指出，警方取得納坦雅胡前幕僚長哈洛（Ari Harrow）二○一四年錄下的一份拷貝錄音檔，內容是納坦雅胡與以國大報《新消息報》發行人摩澤斯（Arnon Mozes）的對話。錄音檔顯示，納坦雅胡向摩澤斯提出利益交換，由於《新消息報》經常批評他的施政，只要該報改刊對他有利的報導，他就會限制其報業競爭對手《今日以色列報》（Israel Hayom）的發行量。批評家怒斥，納坦雅胡和摩澤斯陰謀顛覆民主原則，破壞媒體獨立。