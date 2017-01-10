| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

以色列總理買新聞 錄音檔外流

2017-01-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu，見圖，法新社）上週因涉貪接受警方偵訊，以國媒體八日又再爆料，警方掌握的一段錄音檔顯示，納坦雅胡兩年前曾向發行量數一數二的報媒提供利益恩惠，以換取該報對他的正面報導。以國媒體以「地震」形容這起醜聞，可能重創納坦雅胡的政治生涯。

以色列電視台「第二頻道」（Channel2）指出，警方取得納坦雅胡前幕僚長哈洛（Ari Harrow）二○一四年錄下的一份拷貝錄音檔，內容是納坦雅胡與以國大報《新消息報》發行人摩澤斯（Arnon Mozes）的對話。錄音檔顯示，納坦雅胡向摩澤斯提出利益交換，由於《新消息報》經常批評他的施政，只要該報改刊對他有利的報導，他就會限制其報業競爭對手《今日以色列報》（Israel Hayom）的發行量。批評家怒斥，納坦雅胡和摩澤斯陰謀顛覆民主原則，破壞媒體獨立。

廣告
  • 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）醜聞纏身。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）醜聞纏身。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 以色列總理 新消息報 納坦雅胡
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：以色列總理買新聞 錄音檔外流


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.