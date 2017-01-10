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密友爆料 希拉蕊不再參選公職

2017-01-10

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕總統選戰被逆轉，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓是否可能出馬競選其政治故鄉紐約市市長？希拉蕊競選顧問兼好友、親民主黨智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）主任譚登（Neera Tanden）八日回應，希拉蕊不會再涉足公職。

四十六歲的譚登與希拉蕊差了三十三歲，但譚登已兩度擔任希拉蕊的選戰顧問。針對紐約時報揣測希拉蕊可能參選紐約市長的報導，譚登八日在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）政論節目中回應表示，「我想，她會回到幫助兒童與家庭的事務，那是她畢生關注之事，將來二十年還有許多議題變數。但我不覺得她會再競選任何民選職務。」

譚登認為，希拉蕊對紐約市長或其他公職大概都沒興趣，但她並未進一步透露希拉蕊未來計畫。希拉蕊在敗選後鮮少公開露面，最近一次是八日出席百老匯音樂劇「紫色姊妹花」（Color Purple）。

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  • 民主黨總統候選人希拉蕊。（美聯社）

    民主黨總統候選人希拉蕊。（美聯社）

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標題：密友爆料 希拉蕊不再參選公職


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