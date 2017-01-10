| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

星討裝甲車 中國又扯一中

2017-01-10

〔編譯魏國金／綜合報導〕新加坡國防部長黃永宏九日在國會表示，新加坡要求立即歸還去年十一月從台灣運送、遭香港扣押的九部Terrex AV-81裝甲車。他說，該扣押違反國際法，新加坡總理李顯龍為此還致函香港特首梁振英，敦促歸還這批星國資產。中國外交部發言人陸慷九日對於黃永宏的言論表示：「我希望有關各方謹言慎行」。

新加坡武裝部隊（SAF）Terrex裝甲車去年十一月結束在台灣的軍事訓練後，由法國達飛通運公司運送回星國，二十三日經香港時，遭香港海關扣押，香港當局迄今未公佈此舉的正式理由，不過媒體報導稱，是船運公司沒有為「管制物品」備齊報關文件所致。遭扣物品共達十二個貨櫃。

黃永宏九日在面對國會議員質詢時表示：「法律的立場是，SAF的Terrex裝甲車與其他裝備是星國政府的資產，縱使它們是由商業運輸公司運送，但受主權豁免保護。」「這意味它們免除海外任何限制措施，在法律上，其他國家不能將之扣留或沒收，這是各國接受的國際法原則，我們的律師告知我們，這也是香港特別行政區的法律。據此，新加坡政府認定我們的主權權利及於SAF Terrex，我們已要求香港當局立即歸還我們的資產。」

他說：「香港當局的回應為，相關調查已展開，需耗費一些時間才能完成，香港政府將依據他們的法律處理此事。新加坡則對此表示歡迎。」他還說，星國軍方每年透過商船運送逾七百個軍事器材，都沒有出現重大事故，目前軍方「已全面評估船運程序，以降低SAF裝備運送途中遭扣押的風險。」

陸慷針對黃永宏的扣車違反國際法之說指出：「希望有關各方謹言慎行」；「中方希望所有相關國家，包括新加坡，切實遵循一個中國原則，這是中國與所有其他國家發展關係的前提，我希望相關各方切實遵守香港的法律」，香港政府正依法處理此事。

扣車之事發生時，正值新加坡被認定支持與中國爆發南海主權爭議的東南亞國家，及其加深與美國安全合作，而與中國關係趨緊之際。中國外交部發言人耿爽在事發後隨即表示，中國堅決反對建交國與台灣「展開任何形式的官方往來，包括軍事交流與合作」。

廣告
  • 新加坡要求香港立即歸還去年十一月從台灣運送、遭香港扣押的九部裝甲車。（取自網路）

    新加坡要求香港立即歸還去年十一月從台灣運送、遭香港扣押的九部裝甲車。（取自網路）

  • 這批屬於新加坡「星光部隊」的裝甲車，去年十一月完成訓練運返新加坡途中，在葵涌貨櫃碼頭被扣。（歐新社）

    這批屬於新加坡「星光部隊」的裝甲車，去年十一月完成訓練運返新加坡途中，在葵涌貨櫃碼頭被扣。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新加坡 新加坡武裝部隊 梁振英 裝甲車 黃永宏
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：星討裝甲車 中國又扯一中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.