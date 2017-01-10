故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動

2017-01-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港政府未徵詢公民意見，即敲定在「西九文化區」興建故宮文化博物館，引發爭議。港府康樂及文化事務署（康文署）六日以一五八萬港幣（約六六一萬台幣）在香港鐵路（港鐵）中環站策展的「故宮壁」，更引發強烈反彈，除浪費公帑外，故宮、紫禁城的壁畫不禁令人聯想到一九八九年遭血腥鎮壓的天安門民主運動。為追悼六四事件死難者，「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）九日到場發起「八九民運全接觸」活動。

支聯會主席李卓人語帶嘲諷地說，這項「展覽」旨在讓民眾接觸天安門民運，看到故宮時記得的不是館內文物，反而是館外的坦克，以及學生絕食、諾貝爾和平獎得主劉曉波當時在現場的演說等畫面。他向香港南華早報說，「我們絕不會忘了那一刻，戰車駛入天安門廣場，（軍隊）朝手無寸鐵的公民和學生開槍」。

李卓人還說，一旦西九故宮博物館竣工，香港又多了一個可做為遊行、辦活動之處。該會副主席鄒幸彤則說，看到故宮城樓，讓他們回想起一九八九年發生的一切，不只要認識中國歷史光榮的一面，還要認識陰暗的另一面。

支聯會一行人拉起「媽媽我餓，但我吃不下」橫幅，舉著象徵天安門民運的「民主女神」圖片與當時的照片，部分成員頭上綁著寫著「毋忘六四」的白布條，高呼「釋放劉曉波！釋放民運人士！平反八九民運！追究屠城責任！結束一黨專政！」等口號。港鐵人員手拉手圍起人鏈，欲限制支聯會行動，並廣播要求「不可在港鐵範圍內展示標語及集會」，場外也有員警戒備。港鐵聲稱，法務部門將研擬是否對這些抗議人士採取法律行動。

由於「展期」到廿四日的「故宮壁」被外界譏為廣告、宣傳而非展覽，因此連日來皆有港人前往表達訴求，八日便有「故宮壁」附近的港鐵行人輸送帶被貼上車身上有類似解放軍紅星軍徽的坦車貼紙，甚至有兩名高中生帶著中華民國國旗到場，抗議「西九文化區」可能興建故宮。

「西九文化區」位於維多利亞港旁，港府欲將其打造為集藝術、教育與公共藝術於一身的文化地帶，去年十二月驟然宣布將在區內籌建故宮館。在遭外界質疑未廣徵民意後，原定九日展開的公眾諮詢推延，改成十日召開定期董事局會議後才開始。

香港媒體披露，港府去年六月即已委任建築師嚴迅奇設計該博物館，立法會議員毛孟靜九日據此向廉政公署報案，質疑外傳有意參選特首的政務司長林鄭月娥自行決定委任特定建築師乃私相授受，涉嫌瀆職，促廉署儘速啟動調查。