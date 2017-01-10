故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
〔編譯茅毅／綜合報導〕香港政府未徵詢公民意見，即敲定在「西九文化區」興建故宮文化博物館，引發爭議。港府康樂及文化事務署（康文署）六日以一五八萬港幣（約六六一萬台幣）在香港鐵路（港鐵）中環站策展的「故宮壁」，更引發強烈反彈，除浪費公帑外，故宮、紫禁城的壁畫不禁令人聯想到一九八九年遭血腥鎮壓的天安門民主運動。為追悼六四事件死難者，「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）九日到場發起「八九民運全接觸」活動。
支聯會主席李卓人語帶嘲諷地說，這項「展覽」旨在讓民眾接觸天安門民運，看到故宮時記得的不是館內文物，反而是館外的坦克，以及學生絕食、諾貝爾和平獎得主劉曉波當時在現場的演說等畫面。他向香港南華早報說，「我們絕不會忘了那一刻，戰車駛入天安門廣場，（軍隊）朝手無寸鐵的公民和學生開槍」。
李卓人還說，一旦西九故宮博物館竣工，香港又多了一個可做為遊行、辦活動之處。該會副主席鄒幸彤則說，看到故宮城樓，讓他們回想起一九八九年發生的一切，不只要認識中國歷史光榮的一面，還要認識陰暗的另一面。
支聯會一行人拉起「媽媽我餓，但我吃不下」橫幅，舉著象徵天安門民運的「民主女神」圖片與當時的照片，部分成員頭上綁著寫著「毋忘六四」的白布條，高呼「釋放劉曉波！釋放民運人士！平反八九民運！追究屠城責任！結束一黨專政！」等口號。港鐵人員手拉手圍起人鏈，欲限制支聯會行動，並廣播要求「不可在港鐵範圍內展示標語及集會」，場外也有員警戒備。港鐵聲稱，法務部門將研擬是否對這些抗議人士採取法律行動。
由於「展期」到廿四日的「故宮壁」被外界譏為廣告、宣傳而非展覽，因此連日來皆有港人前往表達訴求，八日便有「故宮壁」附近的港鐵行人輸送帶被貼上車身上有類似解放軍紅星軍徽的坦車貼紙，甚至有兩名高中生帶著中華民國國旗到場，抗議「西九文化區」可能興建故宮。
「西九文化區」位於維多利亞港旁，港府欲將其打造為集藝術、教育與公共藝術於一身的文化地帶，去年十二月驟然宣布將在區內籌建故宮館。在遭外界質疑未廣徵民意後，原定九日展開的公眾諮詢推延，改成十日召開定期董事局會議後才開始。
香港媒體披露，港府去年六月即已委任建築師嚴迅奇設計該博物館，立法會議員毛孟靜九日據此向廉政公署報案，質疑外傳有意參選特首的政務司長林鄭月娥自行決定委任特定建築師乃私相授受，涉嫌瀆職，促廉署儘速啟動調查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 台中春節前大型家具清運 25日前預約
- 民進黨台中市議會黨團總召 何文海接任
- 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 元首會談 葉南德茲：蔡總統是宏國最喜愛的女兒
- 52歲碾米廠變藝廊 展鄉土畫作
- 蔡丁貴要求 年內拆光威權銅像
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 北京強力施壓 佛訥：和蔡英文只通話、未見面
- 民主街拓寬 秀水綠隧留原地
- 亞幣走弱 台幣重貶1.13角
- 兆豐金去年EPS1.65元
- 01/10 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》票投吳敦義 支持馬英九
- 〈生活大補帖〉以亡父名義捐款 遺愛人間
- 檢調︰蔡瀛陽未涉入本案
- 法界看法 法官評鑑功能待檢討
- 蔡英文離開宏都拉斯 未來雙方將多方合作
- 中國人力成本高漲 聚陽解散揚州廠
- 助弱勢賣農產 花東好物平台上線
- 全美數學競賽 南市3人滿分
- 同事眼中陳明哲 好醫生但看錢太重
- 兼具環教、觀光功能 石岡壩管理中心 新建工程動土
- 成棒經典賽》弟弟開轟助威 增菘瑋安心「關門」
- 許添財：1例1休有大破無大立／當務之急應先救產業 才可能拚經濟
- 葛大衛涉詐 吞王夢麟6萬唱酬
- 苦訓鍍金 智能障礙許秀娟再戰特奧
- 業者有默契 墾丁不削價競爭
- 自由談》笨蛋，習近平不會開戰啦！
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉吳敦義執「法統」以破「血統」
- 《觀察筆記》又矛又盾
- 過馬路當志工 慈濟師姊遭撞死
- 社論》台灣的理直氣壯
- 漢本段去年11起落石 列蘇花最危險路段
- 25噸地磅秤45噸砂石車 警開罰無效
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 跨區偷網沒人管 苗縣漁獲量驟減
- 急性腹瀉就診增多 防諾羅要勤洗手
標題：故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email