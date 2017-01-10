抹黑、批鬥 親中暴力團體 反民主不擇手段
2017-01-10
〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「自決派」議員羅冠聰遭暴力襲擊事件，令戴著「愛國愛港」假面具，實則慣以造謠抹黑、文革式批鬥，甚至暴力手法對付異己、動搖香港民主法治根基的親中暴力團體，再度受到社會矚目。
香港特首梁振英於二○一二年上任後，政治立場上擁護中國及港府的親中團體如雨後春筍般成立，並逐步發展成一股不容忽視的政治力量。其成員來自各行各業，其中不乏各階層的專業人士，但有別於捍衛工商和金融界利益、作風較溫和的傳統「建制派」，這些被稱為「激進建制派」的團體，在反港獨、反民主、反自決方面態度強硬。
這些親中團體與泛民主派、本土派等勢力敵對，甚至主張以各種型態的暴力、威嚇手段，詆毀或武鬥反政府力量，「愛護香港力量（愛港力）」、「愛港之聲」及「保衛香港運動」等「愛字頭」團體即為箇中代表。
香港代議制度 恐毀於黑幫政治
例如，愛港力二○一一年被指控在多個選區以發傳單、呼口號等方式，對公民黨區議會參選人造謠抹黑，企圖影響選情。隔年，學生組織「學民思潮」反對港府推行有洗腦之嫌的「德育及國民教育科」時，愛港力也透過社群媒體詆毀相關人士。尤有甚者，該團體成員還曾對一名身著美國國旗上衣的青年怒罵「漢奸走狗」、包圍並毆打對方。
香港二○一四年爆發爭取特首真普選的「佔領中環」運動期間，親中團體即成為主要反對力量。「幫港出聲」不僅動員資金和人力，在媒體上刊登反佔中理念，還要求警方清場、支持警方以暴力對付示威者，甚至與其他親中人士組成聯盟，誓言發動港人予以抵制。
羅冠聰遇襲後也透過臉書表示，親共團體的「集團式」騷擾行為，近年來屢見不鮮，但警方一直敷衍處理，並未針對操控暴力的背後組織詳加調查，香港的代議制度、言論自由和人身安全，可能會在黑幫暴力政治之下崩盤。
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