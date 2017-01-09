《中日對照讀新聞》小池都知事、東京五輪メダル製作に携帯リサイクル－小池都知事回收舊手機製作東奧獎牌
◎林翠儀
東京都の小池百合子知事は4日、職員向けの新年あいさつで、2020年の東京五輪・パラリンピック大会のメダルについて「使われなくなった携帯電話やパソコンなど『都市鉱山』を集めて材料としたい」と述べ、リサイクル金属を活用する姿勢を示した。
東京都知事小池百合子4日向都廳員工拜年時指出，2020年東京奧運會、帕運會的獎牌，希望回收舊手機和電腦等「城市礦山」做為獎牌的製作材料，她並宣示將積極展開廢金屬的回收再利用。
小池知事はリサイクル金属を活用することで、大会組織委員会の収入増につながるとの考えを示し、「国民、都民と一体感、わくわく感を拡大させたい」と強調。自身が使わなくなった携帯電話三つを提供する考えを明かし、職員に対し「まずは皆さんからご協力いただきたい」と話した。
小池表示，透過廢金屬的回收再利用，將可增加奧委會的收入。她強調，希望藉此促進全國民眾和東京都民上下一心，並擴大對奧運的期待感。小池還透露，自己也將提供3支報廢的舊手機，並向職員喊話「希望各位帶頭配合」。
携帯電話1台には金0.048グラム、銀0.26グラム、銅12.668グラムが含まれ、東京五輪で必要な金銀銅メダル計5000個の製作に、携帯なら最低約500万台が必要だと指摘。
1支手機含有0.048公克的黃金、0.26公克的銀以及12.668公克的銅，東京奧運會必須製作金銀銅獎牌共5000枚，因此至少需要500萬支手機。
《新聞辭典》
つながる： 接連、相連、相關
例：最悪（さいあく）だと思（おも）った出来事（できごと）が、最高（さいこう）の未来（みらい）へとつながっていることが多（おお）いです。（以為是最差的遭遇，有多數都連結著一個最佳的未來。）
わくわく：（因為期待而）興奮、雀躍
例：わくわく、楽（たの）しく、おもしろい仕事（しごと）を選（えら）んだほうが長続（ながつづ）きするし、 能力（のうりょく）も伸（の）びます。（選擇讓人感到期待、愉快和有趣的工作，比較能持久，也可以增進實力。）
漢字を読みましょう
製作（せいさく）／携帯（けいたい）／職員（しょくいん）／新年（しんねん）／都市（とし）／鉱山（こうざん）／金属（きんぞく）／一体感（いったいかん）／必要（ひつよう）／最低（さいてい）
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標題：《中日對照讀新聞》小池都知事、東京五輪メダル製作に携帯リサイクル－小池都知事回收舊手機製作東奧獎牌
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