加國愛心餐廳 外帶也免費
2017-01-09
〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華報導〕加拿大蒙特婁一家中東菜餐廳，提供免費餐點給有需要的人，這項善行默默施行四個月後，最近因為有人刻意上門測試，獲得店家免費招待後大為感動，在網路上公開而廣為人知。
不管能不能負擔一頓飯的錢，人們只要餓了就需要吃飯，是這家名為Marche Ferdous的餐廳老闆提供免費愛心餐的理念；「我們不問任何問題，也不評斷他們，只要他們想吃，（我們）就提供食物，就是這麼簡單。」
來自伊朗的哈希米（Yahya Hashemi）和伊拉克移民阿米里（Ala Amiry）共同經營的這家餐廳不大，大門玻璃上貼有一張A4大小的白紙，以英文和法文寫著「歡迎沒有錢的人進來免費用餐」。剛開始推出這項服務時，每天約有四、五人進來免費用餐。阿米里說，「有的人很害羞，覺得很難為情；有的人不相信，問這是不是真的？我們說，『不要擔心，你要帶走或者在這裡吃都可以。』」
免費餐點的構想來自哈希米另一家店的經歷。他在餐廳隔壁經營一家換匯店，常有人上門問他有沒有零錢可給他們買食物吃；剛開始他會給錢，後來決定改為提供免費食物。
哈希米說，幫助有需要的人是他作為穆斯林信仰的一部分，而且他也希望藉此回饋加國社會。餐廳廚師貝賈維說，提供免費餐點實在不算什麼，與其將賣不完的食物丟棄，何不趁新鮮時提供給需要的人。
哈希米的善心也獲得民眾回應，愈來愈多客人到餐廳捐出二十、三十或五十加幣贊助。
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