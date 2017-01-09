沒拿到獎金 象牙海岸兵變

2017-01-09

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕西非國家象牙海岸軍人因不滿政府沒有信守承諾發給獎金，憤而譁變，自六日起陸續舉槍，佔領最大城阿必尚（Abidjan）與第二大城布瓦凱（Bouake），全國各城退伍軍人也群起響應，要求政府信守承諾，象牙海岸國防部長東瓦伊（Alain-Richard Donwahi ）八日代表政府出面談判，總統瓦塔哈（Alassane Ouattara）也應允必將改善士兵生活，士兵現已逐漸撤去封城路障，兩日危機暫得平息。

象牙海岸第五任總統、現年七十五歲、「共和聯盟」（Rally of the Republicans）創黨兼現任黨魁的瓦塔哈一○年微幅差距勝選總統，直至一一年四月前宗主國法國軍事介入鎮暴，逮捕拒絕下台的前總統巴波（Laurent Gbagbo），動盪期間象牙海岸超過三千人喪生。一六年巴波受海牙國際刑事法庭（ＩＣＣ）控告四項違反人道罪，現審理中。因象國經濟有所表現，瓦塔哈一五年壓倒性多數贏得連任。

此次兩天騷動即是因為當年退伍士兵不滿瓦塔哈沒有兌現承諾。佔領第二大城布瓦凱的前叛軍退伍士兵要求政府補發一○年所承諾的五百萬非洲法郎（約合八千美元）軍餉，還有配發房屋給退伍軍人。防長東瓦伊與士兵談判過程中，士兵一度將防長與二十多名隨行人員挾持二小時，不過象國國防部聲明否認挾持一事，稱只是進行談判。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，象國政府表示確有發出獎金，但疑似被頂頭將領吞沒，政府人士對貪墨細節沒有細陳。

聯合國維和部隊已進入布瓦凱維持秩序，一四年象國士兵亦曾譁變，當時亦是政府讓步了事。曾為法屬殖民地的象牙海岸，是西非最大的經濟體及世界上最大可可生產國。