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明星走了 殺人鯨表演秀停了

2017-01-09

美國加州聖地牙哥市「海洋世界」（SeaWorld）主題樂園，八日演出最後一場招牌的殺人鯨表演秀，今後將不再以虎鯨（殺人鯨）娛樂觀眾。此前，海洋世界已飽受動保人士批評，以及票房減少的壓力。二○一三年紀錄片《黑鯨》（Blackfish）震懾世人，因為該片揭露海洋世界明星殺人鯨提利康（Tilikum）的悲慘命運，牠因遭到圈養變得更具兇性，前後奪走三條人命。此後海洋世界票房開始下滑，去年終於宣布將取消殺人鯨表演。殺人「前科」累累的提利康已於六日去世。海洋世界加州分館八日告別殺人鯨表演，奧蘭多和聖安東尼奧分館則將在二○一九年停止這項爭議表演。

（圖：美聯社檔案照，文：編譯陳正健）

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  • 美國加州聖地牙哥市「海洋世界」（SeaWorld）主題樂園，八日演出最後一場招牌的殺人鯨表演秀。（美聯社檔案照）

    美國加州聖地牙哥市「海洋世界」（SeaWorld）主題樂園，八日演出最後一場招牌的殺人鯨表演秀。（美聯社檔案照）

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