慰安婦銅像延燒 日韓緊張
2017-01-09
〔編譯林翠儀／綜合報導〕南韓默許反日團體在釜山日本總領事館前設置象徵慰安婦的「少女像」，再度升高日韓緊張關係。日本九日將召回駐韓大使及釜山總領事，首相安倍晉三也在八日播出的電視節目中喊話，希望南韓展現誠意，即便政權交替也應信守承諾，因為此事已涉及「國家的信用」。
日韓兩國在二○一五年底針對慰安婦問題達成最終協議，日本同意出資十億圓（約二億七六一○萬台幣）由南韓成立支援前慰安婦基金會，南韓也承諾不再就此問題批評日本，雙方都強調此協議「最終且不可逆轉」。
然而，南韓政府非但沒有依約撤除原本設置在首爾日本大使館前的少女像，甚至還默許反日團體繼續在釜山日本總領事館前設置新的少女像。日本媒體報導，目前南韓國內的少女像超過四十座，相關反日團體還在全球約五十國設立少女像，日韓達成最終協議後，少女像不減反增。
朴槿惠政府因親信干政醜聞陷入崩潰危機後，有意入主青瓦台的各方勢力刻意將「反朴」與「反日」議題結合，提早為選戰暖身，民眾的反日情緒被過度激化。七日晚間，一名六十幾歲的和尚在首爾市中心的抗議活動中自焚，重傷送醫。
據報導，安倍對南韓的反覆無常及出爾反爾大為震怒，六日上午曾與扮演日韓和事老的美國副總統拜登通話約半小時，向美方明確表達希望韓方確實履行承諾的立場。日本政府六日也宣布中止重啟日韓貨幣互換協定（ＳＷＡＰ）談判等四項對抗措施，形同經濟制裁。
日本上次召回駐韓大使是在二○一二年八月，抗議前總統李明博登上日韓爭議領土「竹島」，當時駐韓大使武藤正敏返國十二天。南韓執政黨「新國家黨」八日反咬安倍為了連任自民黨總裁，刻意製造日韓緊張，最大在野黨「共同民主黨」則重申日韓協議無效。
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