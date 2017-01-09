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慰安婦銅像延燒 日韓緊張

2017-01-09

〔編譯林翠儀／綜合報導〕南韓默許反日團體在釜山日本總領事館前設置象徵慰安婦的「少女像」，再度升高日韓緊張關係。日本九日將召回駐韓大使及釜山總領事，首相安倍晉三也在八日播出的電視節目中喊話，希望南韓展現誠意，即便政權交替也應信守承諾，因為此事已涉及「國家的信用」。

日韓兩國在二○一五年底針對慰安婦問題達成最終協議，日本同意出資十億圓（約二億七六一○萬台幣）由南韓成立支援前慰安婦基金會，南韓也承諾不再就此問題批評日本，雙方都強調此協議「最終且不可逆轉」。

然而，南韓政府非但沒有依約撤除原本設置在首爾日本大使館前的少女像，甚至還默許反日團體繼續在釜山日本總領事館前設置新的少女像。日本媒體報導，目前南韓國內的少女像超過四十座，相關反日團體還在全球約五十國設立少女像，日韓達成最終協議後，少女像不減反增。

朴槿惠政府因親信干政醜聞陷入崩潰危機後，有意入主青瓦台的各方勢力刻意將「反朴」與「反日」議題結合，提早為選戰暖身，民眾的反日情緒被過度激化。七日晚間，一名六十幾歲的和尚在首爾市中心的抗議活動中自焚，重傷送醫。

據報導，安倍對南韓的反覆無常及出爾反爾大為震怒，六日上午曾與扮演日韓和事老的美國副總統拜登通話約半小時，向美方明確表達希望韓方確實履行承諾的立場。日本政府六日也宣布中止重啟日韓貨幣互換協定（ＳＷＡＰ）談判等四項對抗措施，形同經濟制裁。

日本上次召回駐韓大使是在二○一二年八月，抗議前總統李明博登上日韓爭議領土「竹島」，當時駐韓大使武藤正敏返國十二天。南韓執政黨「新國家黨」八日反咬安倍為了連任自民黨總裁，刻意製造日韓緊張，最大在野黨「共同民主黨」則重申日韓協議無效。

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  • 南韓在首爾日本大使館及釜山日本總領事館前擺設象徵慰安婦的少女銅像，日本首相安倍晉三八日呼籲，南韓必須撤除銅像。圖為首爾日本大使館前的少女銅像。（美聯社）

    南韓在首爾日本大使館及釜山日本總領事館前擺設象徵慰安婦的少女銅像，日本首相安倍晉三八日呼籲，南韓必須撤除銅像。圖為首爾日本大使館前的少女銅像。（美聯社）

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