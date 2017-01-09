佛州機場血案 槍手曾獲6勳章
〔編譯魏國金／綜合報導〕曾派駐伊拉克的二十六歲美國退伍軍人桑提亞戈（Esteban Santiago），六日在佛羅里達州勞德岱堡機場持槍大開殺戒，至少造成五死六傷。桑提亞戈曾獲頒六枚勳章，警方指出，去年十一月他接受精神評估時，曾扣押他一把手槍，後因判定他無精神疾病而歸還，他行凶時皆瞄準受害者頭部開槍，其犯案動機有待釐清，不排除為恐怖攻擊。
桑提亞戈向調查人員供稱，他預謀攻擊，並購買從阿拉斯加飛往勞德岱堡的單程機票。聯邦檢察官費爾指出，桑提亞戈七日以持槍攻擊、在機場進行暴力行為等罪名遭起訴，若他被定罪，恐面臨死刑或終身監禁的判決。此外，佛州檢方隨後也可能提出謀殺控告。
去年曾接受精神評估 扣槍又交還
桑提亞戈於二○○七至一六年在波多黎各與阿拉斯加擔任國民兵，一○至一一年派駐伊拉克，去年八月退伍。安哥拉治聯邦調查局官員瑞茲曼指出，去年十一月桑提亞戈走進該局辦公室，宣稱美國情治單位控制他的心智，逼他觀看伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」的影片。當天警方將他送往醫療機構進行精神鑑定。
安哥拉治警察首長托利表示，當時桑提亞戈身上帶著一個裝滿子彈的彈匣，但將一把手槍與他的新生寶寶留在車內。之後其女友帶走孩子，警方在他進行精神評估期間扣押該槍。由於他被判定沒有精神疾病，因此上月八日警方將手槍歸還。當局並未說明桑提亞戈是否用該槍行凶，僅表示他並未被列入禁飛名單中。依法，搭機乘客可攜帶槍枝與軍火飛行，不過槍枝必須卸下彈匣、鎖入硬殼箱，並放進托運行李內托運，乘客也必須在劃位時向航空公司申報槍枝。桑提亞戈劃位時只有一件托運行李，就是他的槍以及兩盒彈匣。
當局指出，桑提亞戈在下午近一時，於機場第二航廈行李提領區展開攻擊。他在廁所裝填子彈，起訴書指出：「目擊者描述他邊走，邊有條不紊的開槍。」檢察官費爾說：「他瞄準受害者頭部開槍，直到子彈用盡。」他共開了十五槍，在一名警官接觸他七十至八十秒後，束手就擒，警方未發一槍一彈。
媒體公布五名死者中的三人姓名，他們全都準備展開客輪之旅，當中包括八十四歲、原籍英國的老奶奶奧嘉，她原本要在船上為九十歲的丈夫慶生；以及六十二歲的退休消防員安德斯，他是與結縭近四十年的妻子前來度假。五十餘歲的歐伊梅夫婦皆中槍，不過丈夫不幸罹難。六名身負槍傷者中，三人情況危急，另有四十人因扭傷、骨折等各種傷勢入院治療。
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