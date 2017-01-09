《華府觀察》台灣還要倚靠外電看天下？

2017-01-09

◎駐美特派員曹毓芬

「台灣被川普炒成熱門話題，新的一年裡，台灣會派駐更多媒體在華府嗎？」一位前路透記者好奇地問。「天曉得！」我無奈地看著這位在鼓勵優退政策下退出新聞界的美國同業。

在報導國際新聞時，台灣媒體多年來習慣仰仗外電，在網路時代，「秀才不出門，能抄天下事」一點都不稀奇，但外電真的中立、客觀、可靠嗎？

去年十二月，美國總統當選人川普和台灣總統蔡英文的一通電話，突然把台灣推上美國主流媒體的舞台。由於自由派媒體多數反川普，在川蔡通話後，起初是一片強烈批評，彷彿美中將要因一通電話而開戰；對同樣信仰民主自由的台灣，甚至毫不留情地予以撻伐，林飛帆等太陽花學運領袖因而投書華盛頓郵報反駁。可見，被視為新聞業典範的美國媒體，報導也有自己的偏見。此外，一些美國媒體被中國握住商業命脈，報導有特定考量。

台灣原本就不在美國媒體的雷達上，再加上美國媒體同樣面臨收視和訂戶下降的壓力，過去十年陸續裁減海外特派員和外交記者，有經驗的資深記者大量流失。電視則是名嘴當道，包山包海，對於複雜的中國政策及兩岸關係，未必能夠精準掌握。

川普任命鷹派的納瓦洛主掌白宮貿易委員會時，華盛頓郵報在十二月十九日刊出美聯社的一篇報導，指出美國在一中政策下同意台灣和中國大陸都是中國的一部分。在台灣讀者投書指正後，華郵才在網路上更正為：美國在一中政策下承認北京為中國的唯一合法政府，認知北京對台灣的主權宣示，但認為這個自治島嶼的地位未定。

另一個例子，是川普在福斯新聞網說美國未必要受一中政策約束後，時代雜誌駐台北記者發回的一篇報導說，川普受訪時說未必要承認北京的「一個中國原則」，台北既喜又憂。然而，美國政府向來奉行的是自己的「一個中國政策」，從來沒有承認過北京的一中原則。

一位新聞界前輩曾經說過，她在外國通訊社服務時感受到台灣議題不受重視，所以決定返台自行創立雜誌，要以台灣人的視角看世界，這是台灣新聞人在戒嚴時代的雄心壯志。解嚴後，台灣愈來愈民主自由，但平面媒體愛風花雪月，電子媒體則被行車記錄器、吃喝玩樂給灌爆。

台灣人痛恨在國際上被中國孤立，成天督促政府參與國際社會，爭取話語權。當國際媒體繼續稱呼台灣是「被中國視為叛亂的一省」、一個「自治的島嶼」時，還有多少人記得，台灣人曾經有過以自己視角看世界的夢想？