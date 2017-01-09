巴勒斯坦人駕車 撞死以色列4軍人
2017-01-09
以色列聖城耶路撒冷八日驚傳巴勒斯坦人駕駛卡車，在俯瞰耶路撒冷舊城的徒步區衝撞以國軍人事件，造成至少四人喪生、十五人受傷。這是巴勒斯坦人近一年多來在耶路撒冷發動的最致命攻擊行動，以國總理納坦雅胡直指，所有跡象顯示，該名司機是伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」支持者，但未透露其身分。目擊者表示，當時該輛卡車衝撞一批軍人，他們對司機開槍，結果司機倒車再撞向他們，司機後來遭到擊斃。死者包括三名女子和一名男子，年齡均約二十幾歲。（法新社）
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