聽取俄干預大選報告 川普︰笨蛋才不和俄交往
2017-01-09
〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對俄羅斯當局操縱駭客干預美國大選，美國四大情報機構已於日前向總統當選人川普呈報。然而，川普在聽取相關內容後，雖承認確有其事，但仍堅持美國應與俄國保持良好關係，並譏諷反對這個想法的人是「笨蛋」。另一方面，俄國政治圈則諷刺，美方這份報告是「沒有證據的大雜燴」。
俄諷報告是沒證據的大雜燴
美國國家情報首長克萊伯、中央情報局長布瑞南、國家安全局長羅傑斯和聯邦調查局長柯米等四大情報巨頭，近日陸續向總統歐巴馬、候任總統川普報告俄駭客入侵美大選的調查結果。
川普在聽取上述報告後，雖一改過去強硬態度，不再矢口否認真實性，但仍堅稱大選結果不會因此受到影響，並指民主黨全國委員會防備不周，才會讓駭客乘虛而入。
不僅如此，川普七日再度於「推特」表達挺俄決心，連續發文稱「與俄國保持良好關係是好事，只有『笨蛋』才會認為這樣不好；世界上問題已經夠多，不差這一個。」
然而，美聯社指出，俄國在去年十一月的大選結束後，持續針對美國國家安全、外交政策相關人士和單位，展開「魚叉式網路釣魚（spear-phishing）」手法，誘騙其鍵入電子郵件密碼。
另一方面，俄國政治人物及評論家紛紛透過社群媒體，奚落美方報告。俄國國會上院國防安全委員會成員普希科夫表示，這份報告與過去指稱伊拉克擁有大規模毀滅性武器如出一轍，都是「大張旗鼓，卻無中生有」。
在美方報告中被指為總統普廷打手的俄國國營電視台「今日俄羅斯（RT）」，其總編輯西蒙延也嘲諷道：「哇，中情局報告出爐了！年度最大笑話！我六年前的報導竟成為俄國干預美國大選的證據，這是哪門子笑話？」
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