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白宮副國安顧問人選 爆剽竊醜聞

2017-01-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國準總統川普即將於二十日走馬上任，但美國官箴局（U.S. Office of Government Ethics）七日指出，多名川普任命的內閣官員仍未經完整審核，以規避利益衝突，共和黨參議員卻倉促排定本週舉行公聽會，急於通過人事案。與此同時，川普任命的白宮副國家安全顧問克勞莉（Monica Crowley）也被踢爆著作疑似剽竊。

官箴局局長肖布（Walter Shaub）七日致函兩名民主黨參議員，信中寫道：「並非所有安排聽證的提名人都完成倫理審查程序……官箴局仍未收到部分安排聽證提名人的財務狀況揭露。」據悉，共和黨參議員本週安排至少九場聽證會。肖布表示，此舉為官箴局帶來過大壓力，部分提名人仍有未知或未解決的倫理問題，便將進行國會聽證，這是官箴局創立四十年來前所未聞之事。

逕行國會聽證 創官箴局40年首例

根據美國《政府官員操守法案（Ethics of Government Act）》，內閣提名人選在國會聽證會開始前，必須完成財務狀況揭露。民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）在「臉書」上痛批，共和黨參院領袖麥康奈等人急於通過人事案，未能確保川普提名的富豪閣員未涉及利益衝突。

不過，共和黨參院人士反駁，過去的官箴局認證作業並非在聽證會前完成。例如，二○○一年布希政府任命教育部長佩奇（Rod Paige）時，就是先進行聽證再獲官箴局認證。

據報導，本週聽證焦點將是司法部長提名人塞森斯（Jeff Sessions），因為他曾有種族歧視紀錄。另外，候任國務卿提勒森（Rex Tillerson）也將備受矚目，因為他從未有過公職經驗。

就在兩黨針鋒相對之際，有線電視新聞網（CNN）七日揭露，前福斯新聞評論員兼華盛頓時報專欄作家克勞莉涉嫌抄襲，她在二○一二年出版的著作中約有五十個段落，取自網站、智庫報導、新聞文章與「維基百科」，部分只做細微修改。

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標題：白宮副國安顧問人選 爆剽竊醜聞


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