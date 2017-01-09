川普長子力挺 槍枝消音器禁令可望放寬
〔編譯孫宇青／綜合報導〕西洋特務電影中的槍手，常在槍枝上加裝消音器，幾無聲息地完成暗殺任務，而在可合法擁槍的美國，聯邦政府一直對這類裝置的買賣予以嚴格限制。然而，隨著對槍枝法律較友善的川普即將上台，以及川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）支持放寬消音器禁令，相關法令獲得解禁指日可待。
華盛頓郵報指出，美國當前法令將槍枝消音器與機關槍、手榴彈劃屬同一類別，規定必須支付二百美元（約六千四百台幣）的聯邦稅款，並經過九個月的審核方能取得。美國槍枝產業對這項限制抱怨已久，近年更積極推動修法，不料法案去年在國會被擋下。如今，隨著共和黨掌控參、眾兩院，以及本身是狩獵愛好者的川普長子小唐納進入白宮核心，槍枝產業期待今年內就可望解除消音器禁令。
具體而言，槍枝產業無意將該問題與「憲法第二條修正案」掛勾，反而希望從公眾健康的角度推動修法，甚至構想出「聽力保護法（Hearing Protection Act）」的法案名稱，強調此舉是捍衛全美五百五十萬名擁槍者的耳膜健康。小唐納去年九月與猶他州消音器製造商「SilencerCo」創辦人華德隆（Josh Waldron）一同受訪時即指出，這是健康與安全的議題。
擁槍團體辯可保護聽力 反對者斥愚蠢
然而，對於槍枝產業試圖將該法案簡化成健康議題，暴力防治人士感到氣憤不已，並聲稱若上述修法通過，犯罪者及潛在的大規模槍擊案凶手，將更容易取得該裝置來掩飾其罪行。美國「暴力政策中心」法律主管蘭德（Kristen Rand）批評，這只是出於保護聽力，因而提出「既聰明又愚蠢」的修法內容。
對此，消音器業界及槍枝權利團體認為，好萊塢電影為消音器創造不切實際的想像，過度強調其危險性。他們還提出研究成果指稱，消音器不僅讓槍響分貝數降低，也很少被用於槍擊案。不過，提倡槍枝控管者再次質疑，消音器已讓槍響「愈來愈安靜」，甚至可讓火力強大的步槍，有著與霰彈槍差不多的聲響。
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標題：川普長子力挺 槍枝消音器禁令可望放寬
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