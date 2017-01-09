川普女婿 和鄧小平家族合資房產

2017-01-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕就在美國總統當選人川普持續批評中國、上任後似乎將對北京採取強硬路線之際，紐約時報七日披露，川普的女婿兼心腹庫希納（Jared Kushner）去年十一月十六日晚間，即川普當選總統一週後，在曼哈頓中城的華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria）的「中國夢（La Chine）」餐廳，與擁有這家酒店的中國安邦保險集團（下稱「安邦」）董事長吳小暉餐敘，針對一項重建庫希曼家族名下的曼哈頓第五大道六六六號四十一層高大廈的聯合承包案，雙方已接近達成協議。

鄧的孫駙馬 打進川普圈子

兩名知悉這場聚會的人士透露，吳小暉舉杯祝賀川普，並表明欲晉見川普之意。吳小暉還說，川普當選美國總統，必將裨益全球商業。英國泰晤士報去年報導，吳小暉係鄧小平的「孫駙馬」，其妻為鄧的外孫女卓苒，他還與人民解放軍某位元帥的兒子是生意上的夥伴，並聘僱幾位曾負責監管保險事務的前官員安插在董事會，而該集團係由約百人操控的一些空殼公司所有，其中許多人與吳小暉的老家有關係。

安邦向來與中國政府關係密切，在收購美國飯店上動作頻頻，但因審查外國投資的歐巴馬政府愈來愈擔憂有國安風險而減緩。安邦資產據估計達二千八百五十億美元（約九兆一千七百億台幣），其所有權的結構成謎。

歐巴馬政府 憂中資影響國安

二○一二年以來，庫希納公司（Kushner Companies）在美國各地大肆收購產業，並進軍華爾街、健保和科技領域，已參與約七十億美元（約二千二百五十二億台幣）的收購案，其投資者和債權人也逐漸擴大，包括香港富商李嘉誠、與中國前總理溫家寶親族關係密切的中國平安保險集團及創辦阿里巴巴的馬雲等。

將於十日滿卅六歲的庫希納一向是川普親信圈裡最具份量的人物之一，他已介入擘劃川普未來施政，並做為外國領袖、白宮與川普之間的中間人。安邦之類的交易雖未必違法，卻將予人外國人正利用庫希納試圖影響美國政策的觀感，讓人質疑庫希納對川普政府決策的影響。

庫希納不願評論紐時這篇報導。曾在柯林頓政府任職的華府知名律師事務所「威凱平和而德（WilmerHale）」合夥人葛瑞里克（Jamie S. Gorelick）表示，庫希納正為擺脫其家族企業束縛邁出大步，「庫希納致力遵守聯邦倫理道德相關法律，我們持續就他將要採取的作為諮詢『美國官箴局（USOGE）』」。即便相關法律並未規定，但他將辭去庫希納公司執行長一職。