旅美政論家陳破空：民主化 中國唯一活路

2017-01-08

〔駐日特派員張茂森／東京七日報導〕旅美中國政論家陳破空，今天在東京發表演講指出，台灣和中國越走越遠、香港出現「港獨」、日本成立集體安保法，「完全是中共獨裁政權一手促成的」，美國新總統川普很明顯的有意打出「聯俄制中」新政策，將讓中國發生重大變化，「民主化是中國的唯一活路」。

陳破空說，過去的美國總統如柯林頓、布希等都認為對中國積極提供經濟上的援助，將有助於中國的民主化，不但日本提供龐大的借款，台灣也積極對中投資，協助中國發展經濟，促其和平演變，結果完全相反，反而讓中共政權有能力大幅擴軍，在東海、南海進出，嚴重威脅周邊國家。

他認為日本安倍內閣成立集體安保法是因為感受中國的威脅日增，台灣和中國越走越遠是因為中國的不斷打壓和恫嚇，香港出現港獨勢力也是因為中國不遵守所謂的「一國兩制」，而川普當選總統後，知道中國以不正當的方法和美國貿易，獲得每年三千億美元的利益，同時也大規模的盜取美國智慧財產權，讓美國每年損失一千億美元，卻一方暗中協助北韓發展核武威脅美國。

陳破空強調，川普有意改變美國自一九七二年以來的「聯中制俄」政策，而採用「聯俄制中」政策是很明顯的，長久以南的「一中政策」基礎已經非常薄弱，他也分析當季辛吉到北京和王岐山見面的當天，川普和蔡英文通話，「顯然是故意唱雙簧」，因此，他認為中國不大可能會在經貿問題上對美讓步，因此，他對川普改變一中政策可能發生的效果是持樂觀看法的。

陳破空分析，中共政權窮兵黷武，造成周邊國家的重大威脅，現在又被美國新總統槓上，不論在軍事上或經濟上，以及在意識型態上都與世界為敵，美日關係的走向是今後四年到八年的最大看點，「中國的唯一活路只有民主化」。