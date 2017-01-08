共和黨大老麥肯 可能成為反川普大將
〔編譯茅毅／綜合報導〕以八十歲耄耋之年展開其美國聯邦參議員第六個任期的共和黨大老約翰．麥肯（John McCain），證明他將令川普覺得芒刺在背。這位獨行俠國會議員長久以來在國安議題上持鷹派立場，他至今對自己的定位較像是俄羅斯總統普廷的仇敵，而非川普的敵人。
但川普與克里姆林宮交好，曾是共和黨二○○八年總統候選人的麥肯則強烈譴責普廷是「惡棍兼兇手」，並要求對莫斯科實施更嚴厲的制裁，麥肯這樣的立場態度已使他與即將上台的美國新政府和川普間格格不入。
美國情治單位首長表示，俄國涉入駭客入侵美國、好讓川普勝選的網路攻擊，惟川普始終對此說法嗤之以鼻；反觀麥肯則斬釘截鐵地直指俄國疑似對美國發動駭客攻擊之舉為「戰爭行為」。
去年總統選戰期間，部分共和黨選民批評麥肯拒絕表態支持該黨總統候選人川普。川普則常被指責拒絕承認俄國在這次大選中的角色。麥肯五日在華府主持聯邦參院「軍事委員會」一場備受關注的聽證會，聯邦參議員就「民主黨全國委員會」遭駭一事盤問幾位情治單位首長。
外界感覺川普對俄國的想法太過天真，幾位與麥肯勢不兩立的國會政敵，如今卻要仰仗他做為抵禦川普的屏障。民主黨在聯邦參院的第二號人物杜賓（Dick Durbin）說，「在政權交接過程中所做的許多聲明，並未反映美國國安的現實，而我認為，當提到美、俄關係與我國情治單位的價值時，約翰的立論精宏」；共和黨的聯邦參院外交委員會主席寇爾克（Bob Corker）也承認麥肯為「重要之聲」。
政治素人川普與美國海軍老兵麥肯是對立的兩極。在談到美國的將領或有家人從軍且為國捐軀的「金星（Gold Star）家庭」時，從未服役的川普態度高傲；反觀麥肯則是一九六七年曾遭北越擊落的軍機飛官，他淪為戰俘達五年半，期間遭受的殘酷待遇令他迄今仍無力把手臂抬高到能梳自己頭髮的高度。
但川普二○一五年被問到是否視麥肯為英雄時，卻輕蔑地說，「我喜歡沒被俘虜的人」。川普、麥肯兩人似乎互看彼此不順眼。麥肯被問到對川普的看法時面帶慍色地說，「我不想對任何人無禮，但我不想被問到關於唐納‧川普的事」。
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標題：共和黨大老麥肯 可能成為反川普大將
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