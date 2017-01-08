| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 國際

共和黨大老麥肯 可能成為反川普大將

2017-01-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕以八十歲耄耋之年展開其美國聯邦參議員第六個任期的共和黨大老約翰．麥肯（John McCain），證明他將令川普覺得芒刺在背。這位獨行俠國會議員長久以來在國安議題上持鷹派立場，他至今對自己的定位較像是俄羅斯總統普廷的仇敵，而非川普的敵人。

但川普與克里姆林宮交好，曾是共和黨二○○八年總統候選人的麥肯則強烈譴責普廷是「惡棍兼兇手」，並要求對莫斯科實施更嚴厲的制裁，麥肯這樣的立場態度已使他與即將上台的美國新政府和川普間格格不入。

美國情治單位首長表示，俄國涉入駭客入侵美國、好讓川普勝選的網路攻擊，惟川普始終對此說法嗤之以鼻；反觀麥肯則斬釘截鐵地直指俄國疑似對美國發動駭客攻擊之舉為「戰爭行為」。

去年總統選戰期間，部分共和黨選民批評麥肯拒絕表態支持該黨總統候選人川普。川普則常被指責拒絕承認俄國在這次大選中的角色。麥肯五日在華府主持聯邦參院「軍事委員會」一場備受關注的聽證會，聯邦參議員就「民主黨全國委員會」遭駭一事盤問幾位情治單位首長。

外界感覺川普對俄國的想法太過天真，幾位與麥肯勢不兩立的國會政敵，如今卻要仰仗他做為抵禦川普的屏障。民主黨在聯邦參院的第二號人物杜賓（Dick Durbin）說，「在政權交接過程中所做的許多聲明，並未反映美國國安的現實，而我認為，當提到美、俄關係與我國情治單位的價值時，約翰的立論精宏」；共和黨的聯邦參院外交委員會主席寇爾克（Bob Corker）也承認麥肯為「重要之聲」。

政治素人川普與美國海軍老兵麥肯是對立的兩極。在談到美國的將領或有家人從軍且為國捐軀的「金星（Gold Star）家庭」時，從未服役的川普態度高傲；反觀麥肯則是一九六七年曾遭北越擊落的軍機飛官，他淪為戰俘達五年半，期間遭受的殘酷待遇令他迄今仍無力把手臂抬高到能梳自己頭髮的高度。

但川普二○一五年被問到是否視麥肯為英雄時，卻輕蔑地說，「我喜歡沒被俘虜的人」。川普、麥肯兩人似乎互看彼此不順眼。麥肯被問到對川普的看法時面帶慍色地說，「我不想對任何人無禮，但我不想被問到關於唐納‧川普的事」。

廣告
  • 以八十歲耄耋之年展開其美國聯邦參議員第六個任期的共和黨大老約翰．麥肯（John McCain）。（路透檔案照）

    以八十歲耄耋之年展開其美國聯邦參議員第六個任期的共和黨大老約翰．麥肯（John McCain）。（路透檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 普廷 麥肯
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：共和黨大老麥肯 可能成為反川普大將


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.