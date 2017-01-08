川普親信戴三角胸針 網路熱議

2017-01-08

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國候任總統川普的親信公開配戴三角形胸章，引發網路熱烈討論。有人認為，這代表秘密社團之意，也有人說，它類似納粹標示同性戀者，之後被用來象徵同志驕傲的粉紅色三角記號。不過，這全非正解。

紐約郵報報導，三角胸章是美國秘勤局發的，目的在於辨識可允許通過安檢措施，接近川普的人。在競選活動期間，川普的前選戰經理曼納福特與前競選總幹事李萬度斯基皆配有該胸章。

報導說，小小的三角胸章，賦予川普親信隨意通過安檢的機動性，在二○一五年十二月一日首度出現後逾一年，仍可見相關人員配戴。如即將成為白宮新聞發言人的史派瑟（Sean Spicer），六日進出紐約川普大廈時，皆配戴該胸章。至於胸章的顏色是否具有特殊意義，目前不得而知，有些胸章一半金色、一半紫色，有些一半紫色、一半灰色，有些則是單色。

國際符號研究協會編輯葛蘭姆（David Graham）表示，該胸章讓他聯想起納粹使用的標記，納粹用粉紅三角記號標示集中營裡的同性戀囚犯。