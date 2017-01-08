| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 國際

美國會計票 認證川普勝選

2017-01-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕在少數民主黨聯邦眾議員反對下，美國國會六日認證川普勝選，副總統拜登宣布「結束了」。這些眾議員數度打斷選舉人票的計票過程，對至少十州的投票有異議，所持的理由包括違反「投票權法」、「選民打壓」，以及美國情報顯示，俄羅斯企圖藉由網路攻擊影響選舉，讓川普得利。不過，由於沒有一位聯邦參議員支持這些眾議員，故他們的反對被否決。

儘管希拉蕊的普選票比川普多了近三百萬張，但根據拜登宣讀的「選舉人團」投票結果，川普斬獲三○四張選舉人票，其對手希拉蕊則獲二二七張，還有七張選舉人票「跑票」投給其他候選人。

共五三八位選舉人去年十二月投票，六日的參、眾兩院計票結果，屬橡皮圖章的程序性質，讓結果取得正式認證，但現場仍有狀況，拜登以其副總統兼參議院議長的身分主持計票工作，至少有三位打斷他的民主黨國會議員被請出場。

選舉人票係以一州接著一州的方式宣布，民主黨眾議員起立反對，但同黨參議員卻無人聲援，拜登並打斷他們的發言，他反覆地說，「沒什麼可爭辯的」。聯邦法律規定，若欲反對任一州的選舉人票投票結果，則至少須聯邦參、眾議員各有一位支持，才能使兩院聯席會議暫停，並讓兩院各自集會，辯論這個反對是否言之成理。

在計票接近尾聲之際，加州的民主黨眾議員華特斯懇求地說，「有沒有一位參議員要和我共同以書面提出反對？」現場的共和黨國會議員對他報以噓聲，沒有人要聲援。

廣告
  • 美國聯邦參、眾兩院聯席會議，六日在華府國會山莊的眾院，認證「選舉人團」對總統大選的投票結果，圖為兼任聯邦參院議長的拜登（中），將一份馬里蘭州選舉人票的證書遞給共和黨聯邦參議員布朗特（左），坐在拜登旁的則是聯邦眾院議長萊恩。（歐新社）

    美國聯邦參、眾兩院聯席會議，六日在華府國會山莊的眾院，認證「選舉人團」對總統大選的投票結果，圖為兼任聯邦參院議長的拜登（中），將一份馬里蘭州選舉人票的證書遞給共和黨聯邦參議員布朗特（左），坐在拜登旁的則是聯邦眾院議長萊恩。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 美國國會 選舉人團
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：美國會計票 認證川普勝選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.