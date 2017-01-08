美國會計票 認證川普勝選
2017-01-08
〔編譯茅毅／綜合報導〕在少數民主黨聯邦眾議員反對下，美國國會六日認證川普勝選，副總統拜登宣布「結束了」。這些眾議員數度打斷選舉人票的計票過程，對至少十州的投票有異議，所持的理由包括違反「投票權法」、「選民打壓」，以及美國情報顯示，俄羅斯企圖藉由網路攻擊影響選舉，讓川普得利。不過，由於沒有一位聯邦參議員支持這些眾議員，故他們的反對被否決。
儘管希拉蕊的普選票比川普多了近三百萬張，但根據拜登宣讀的「選舉人團」投票結果，川普斬獲三○四張選舉人票，其對手希拉蕊則獲二二七張，還有七張選舉人票「跑票」投給其他候選人。
共五三八位選舉人去年十二月投票，六日的參、眾兩院計票結果，屬橡皮圖章的程序性質，讓結果取得正式認證，但現場仍有狀況，拜登以其副總統兼參議院議長的身分主持計票工作，至少有三位打斷他的民主黨國會議員被請出場。
選舉人票係以一州接著一州的方式宣布，民主黨眾議員起立反對，但同黨參議員卻無人聲援，拜登並打斷他們的發言，他反覆地說，「沒什麼可爭辯的」。聯邦法律規定，若欲反對任一州的選舉人票投票結果，則至少須聯邦參、眾議員各有一位支持，才能使兩院聯席會議暫停，並讓兩院各自集會，辯論這個反對是否言之成理。
在計票接近尾聲之際，加州的民主黨眾議員華特斯懇求地說，「有沒有一位參議員要和我共同以書面提出反對？」現場的共和黨國會議員對他報以噓聲，沒有人要聲援。
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