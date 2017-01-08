川普：駭客絕不影響大選結果
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕在美國四大情報首長六日連袂對候任總統川普進行有關俄國總統普廷下令發動網路攻擊，以助其勝選的簡報後，川普雖接受莫斯科駭客可能入侵美國部分目標，但堅稱相關網攻「絕不影響大選結果」，他並矢言，上任後將責成專門小組於九十天內提出遏阻網路攻擊的計畫。
美國土安全部將選務系統列為關鍵基礎建設
美國國土安全部也在六日宣佈，選務系統將列為國家關鍵基礎設施，以便在確保選舉系統的安全上，挹注更多聯邦資源。
美國國家情報首長克萊伯、中情局長布瑞南、國家安全局局長羅傑斯與聯邦調查局局長柯米六日上午先赴華府國會山莊，與八名國會領袖分享該機密報告，之後轉往紐約，在川普大樓向川普進行長達近兩小時的簡報。
會前數小時，川普才告訴紐約時報，聚焦俄國介入大選是慘敗的政敵展開的政治獵巫行動。他說：「中國近期發動駭客入侵，取得兩千萬公務員個資，為何沒人談論它？這是政治獵巫！」
會後，川普說，在相互討論中，「我學到許多」，「這是非常棒的會議，我真的很喜歡那些人」。川普強調：「儘管俄國、中國、其他國家、外部組織與人士持續試圖突破我政府機關、企業及組織，包括民主黨全國委員會（DNC）的網路基礎設施，但對大選結果絕對沒有影響，包括沒有投票機遭竄改。」他也推文責怪民主黨網安鬆弛，才讓駭客入侵，不像共和黨全國委員會就有強大的防禦。
美國國土安全部長強生六日宣佈：「有鑑於選舉在國家扮演的重大角色，選舉基礎設施的特定系統與資產，顯然符合關鍵基礎設施的定義。」在大選前數月，逾二十州的選舉人登記系統遭駭客攻擊後，引發各界討論是否將選舉系統列為關鍵設施。列入關鍵設施後，國土安全部將有權責去捍衛設施安全，並可在遭受攻擊、當局研究反制之道時，先隱匿相關資訊。歐巴馬政府在二○一三年已將十六個產業，包括能源、金融服務、健康照護、運輸、糧食、農業與通信等，列為關鍵基礎建設。
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標題：川普：駭客絕不影響大選結果
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