港口租中國99年 斯里蘭卡人抗爭

2017-01-08

警方水砲、催淚瓦斯鎮壓

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕斯里蘭卡由中國貸款、中資企業承建的港市赫班托達（Hambantota）開發計畫，七日由總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremasinghe）與中國駐斯國大使易先良一同舉行開工典禮，但因該計畫而被徵收家園農地的當地民眾，在反對人士組織、佛教僧侶領導下發動抗爭，與支持政府的另一方民眾以棍棒石塊鬥毆，最後遭警方以水砲與催淚瓦斯驅離，包括三名警察共廿一人受傷送醫。

99年到期 可再議租99年

反對派國會議員抨擊國家放棄如此廣大（六○七○公頃）國土，加上租借期長達九十九年，將使此處「變成中國殖民地」。根據租約，九十九年到期後，中國仍有權利再議另一個九十九年租期，不必立即歸還。僧侶組織「保衛國有資產」成員表示，將依據教義，向政府發出禁止租賃國土的敕令，僧侶瑪哈納馬怒批「當中國人在我國生根兩代，你如何能強迫他們返國？我國文化、人口結構都將遭到腐蝕」。

據佛教傳統，斯里蘭卡世俗權威必須服從國教佛教。總理維克勒馬辛哈則反駁，前殖民國英國最終也沒能奪走可倫坡港的主權。

位在首都可倫坡東南方二四○公里、斯里蘭卡南端港市赫班托達開發計畫，係為前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）任內政績的亮點，拉賈帕克薩倚靠中國提供高達八十五％的貸款，一○年第一階段完工，然而該港營運效益不如預期，第二階段工程資金遲遲不見蹤影，在此壓力下，指望中國企業進駐周邊工業區，帶來固定航運，藉此讓虧損中的國有港務局止血。

中國大使易先良表示，赫班托達港未來五年估計將吸引中國資金五十億美元、僱用斯國十萬人。席瑞塞納（Maithripala Sirisena）前年擊敗拉賈帕克薩當選總統後，認為一味押寶中資恐有國安危險，一五年停止中資計畫，並邀中國對手、印度總理莫迪來訪，然而不過半年，斯里蘭卡兩大外銷商品紅茶與橡膠出口低迷，收入遽減，外匯幾乎見底，只好再度向中國求援。

一六年四月斯國向中國爭取「債轉股」，即是將無力償還中國的八十億美元欠款，轉為國內基礎建設的股權，然後將股權轉移給中資企業，用以抵債，並且應允重啟首都可倫坡港市計畫，中國在此之前，已經挹注可倫坡港市計畫十四億美元，赫班托達港亦達十二億美元。