黑幫屠殺又一起 斬首挖心臟 巴西監獄31死

2017-01-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕巴西亞馬遜州瑪瑙斯市的安尼修喬賓監獄甫於元旦發生幫派暴動事件，造成五十六人死亡，六日位於羅來馬州（Roraima）首府好景市（Boa Vista）的基督山農村監獄（Agricola de Monte Cristo）也發生暴動，造成三十一名囚犯被斬首、分屍、挖出心臟而死。

囚犯殺囚犯 屍橫遍野

巴西時間六日上午，基督山農村監獄內隸屬巴西第一大黑幫「首都第一司令部」的囚犯，突然以刀刃、利器及自製武器攻擊獄內其他囚犯，但並未傳出槍響，警方亦在一小時內成功控制情勢。警方和當地媒體拍攝的畫面顯示，衝突現場屍橫遍野，被砍斷頭部、四肢，甚至被挖出心臟的屍體，就胡亂堆疊於走廊上，事件共造成三十一名囚犯慘死。

一段在網路上瘋傳的手機自拍內容顯示，自稱是「首都第一司令部」幫派成員的囚犯，以利刃朝著四散在監獄地上的屍體猛刺，嘴裡還一邊說著「你殺了我們的兄弟，對吧？這就是對你所作所為的復仇」。而當一名穿著藍色囚服的囚犯在地上苟延殘喘爬行時，這名拿著手機攝影的起事囚犯甚至大喊「這裡有一個還活著」，引來同伴將這名囚犯的頭顱砍下。

另一段畫面則顯示，監獄地板上還出現以血書寫的「首都第一司令部是這裡的老大，血債血償」字句，似乎直指該幫派是這起事件的始作俑者，目的是對月初安尼修喬賓監獄暴動中，第二大黑幫「紅色司令部」及「北方家族」策謀攻擊的報復。羅來馬州當局雖指首都第一司令部為元凶，但不認為這是一起報復事件，因為喪命的囚犯不屬於任何幫派。

總統宣布要加蓋監獄

法新社指出，巴西北部羅來馬、亞馬遜等州與玻利維亞、哥倫比亞、秘魯等古柯鹼出產國接鄰，向來是毒品交易的一級戰場，各大毒梟黑幫不僅在外互搶生意，進了監牢依然為了勢力和利益劃分殺得難分難解。人權團體指出，監獄大幅超收囚犯的情況，使得幫派互鬥的情況益發惡化。被指責對安尼修喬賓監獄暴動「反應遲鈍」的巴西總統泰梅爾，五日已宣布將為巴西廿六州均加蓋一座新監獄。但學者批評此舉不能根治問題，打擊毒品才是解決之道。