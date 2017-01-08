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筆電擋子彈 他死裡逃生

2017-01-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國佛州勞德岱堡—好萊塢國際機場當地時間六日午後發生槍擊案，一名在事發現場的男子靠著背包裡的蘋果MacBook Pro筆電擋掉子彈，幸運躲過一劫。

勞德岱堡—好萊塢國際機場第二航廈繁忙的行李提領處，六日午後因為一名陸軍退役軍人向人群開槍而陷入混亂，當時就在附近的三十七歲美國男子弗拉皮耶（Steve Frappier），先是聽到類似槍響的聲音，接著和其他人一樣，隨即背著背包趴倒在地。他當場看見一名男子頭部中彈，而他的妻子在旁哭泣。

弗拉皮耶向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）形容，自己背著背包趴在地上的樣子就像一隻烏龜，而當槍手朝他所在的方向開火，他感覺到有東西打在自己背上，當下以為是被其他行李砸到，因為他並沒有受傷的跡象，事後到洗手間檢查狀況才發現，子彈射穿他的背包，不偏不倚打中裡頭的筆電後彈開。

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  • 美國佛州勞德岱堡機場六日槍擊事件中，男子弗拉皮耶因背著裝有蘋果筆電的背包，而幸運躲過子彈。子彈穿過背包，打中筆電後彈開，救了主人一命。（取自網路）

    美國佛州勞德岱堡機場六日槍擊事件中，男子弗拉皮耶因背著裝有蘋果筆電的背包，而幸運躲過子彈。子彈穿過背包，打中筆電後彈開，救了主人一命。（取自網路）

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