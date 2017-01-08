槍放行李箱 機場不設防

2017-01-08

〔編譯張沛元／綜合七日外電報導〕美國佛羅里達州勞德岱堡機場行李提領處六日所發生的槍擊案，已引發對現行行李交運相關規定的質疑；更令人擔心的是，專家認為，隨著執法當局加強飛安遏阻九一一式的劫機恐攻再現，有心人士看似開始轉而攻擊較容易下手、但同樣能造成重大傷亡的機場航廈。

美國運輸安全管理局（ＴＳＡ）禁止將槍械放在手提行李內帶上飛機，但允許旅客將未上膛的槍裝在上鎖（而且只有槍枝持有者能開）的硬殼箱內，再放到交運行李裡；爆裂物或易燃彈藥如火藥等不得交運，但子彈可以，只要放在交運行李中就不違法。此一規定意味槍枝持有者在飛行途中雖無法碰觸武器，但一下了飛機、領了行李就能馬上裝填子彈，甚至為所欲為——這正是勞德岱堡機場槍擊案兇嫌桑提亞戈的犯案過程。

桑提亞戈並非頭一個利用此漏洞的人，現已解散的日本赤軍組織的三名成員在一九七二年就以相同手法在飛抵以色列特拉維夫時、拿出行李內的手榴彈與槍枝殺害二十六人。任教於德州的丹佛大都會州立大學的飛安專家普萊斯說，桑提亞戈是照著一九七二年的劇本走。

舊金山的旅遊分析家哈特維爾德特說，桑提亞戈利用了制度的漏洞，但全面禁止行李託運槍械又會殃及守法的獵人。專家也指出，從去年比利時布魯塞爾機場恐攻到六日的勞德岱堡機場槍擊，相對較容易受到攻擊的機場航廈已成為要害目標。