退伍軍人濫射 佛州機場5死

2017-01-08

〔編譯張沛元／綜合七日外電報導〕美國佛羅里達州勞德岱堡—好萊塢國際機場六日午後發生致命槍擊血案，一名有精神疾病的美國陸軍退伍軍人在搭機抵達該機場後，取出放置在交運行李中的手槍朝旅客大開殺戒，造成五人死亡與八人受傷，機場也一度關閉，槍手隨後被捕。當局還在了解犯案動機，聯邦調查局（ＦＢＩ）尚未排除恐怖攻擊的可能性。

從行李中抽出手槍逞凶

本案發生在機場第二航廈行李提領處，二十六歲、曾派駐伊拉克的桑提亞戈搭乘達美航空班機自阿拉斯加飛抵勞德岱堡，降落後從交運行李中取出一把手槍逞兇。目擊者形容，先聽到槍聲後發現有人倒下，才看到桑提亞戈朝等候領行李的旅客開火，一名女子企圖起身結果頭部中彈；監視器畫面顯示，旅客驚慌奔逃，不少人提著行李跑出航站衝上跑道。

桑提亞戈在擊發完所有子彈後棄槍呈大字倒地，執法人員未發一彈便將之逮捕；桑提亞戈已遭拘留，被控謀殺且不得交保，預定九日遭提訊。目前並不清楚桑提亞戈的犯案動機，研判應該並無共犯。國土安全部表示，桑提亞戈並不在可能與恐怖主義有關的偵測名單上，此外也不曾進行有恐攻疑慮的海外之旅，但ＦＢＩ並未完全排除恐攻的可能性。桑提亞戈搭機時申報交運行李中有槍，所搭乘的班機中途曾停靠明尼蘇達州，據稱他在某段航程中與人發生爭執。

有精神病史 稱ＣＩＡ控制心智

桑提亞戈的舅父稱桑提亞戈有精神問題，從伊拉克回來後就怪怪的，曾在阿拉斯加接受心理治療；但他的兄弟布萊恩則形容桑提亞戈為人認真正常。桑提亞戈去年十一月曾前往阿拉斯加州安克拉治的ＦＢＩ辦公室，宣稱被迫為伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）打仗，及中央情報局（ＣＩＡ）控制他的心智與強迫他看ＩＳ影片。他最後因行為舉止怪異而被送交警方，並被警方帶往醫院接受精神評估。

桑提亞戈曾是波多黎各與阿拉斯加州國民兵以及陸軍後備軍人，二○一○年四月到一一年二月在伊拉克服役，去年八月因表現不佳退伍，最高軍階是一等兵；此外他在數年前也曾涉及兒童色情案件，但並未被控任何罪名。

槍擊案發生後數小時仍有許多旅客滯留機場等候解除警訊，人數估計多達一萬人；案發後隨即停止所有活動的勞德岱堡機場，則預計在當地時間七日清晨五時（台灣時間七日傍晚六時）恢復運作。槍擊案除了造成五死八傷，還有約四十人因其他傷勢如跌倒與扭傷等問題就醫。即將卸任的歐巴馬總統向受害者家屬表示哀悼，總統當選人川普也發推文祈禱所有人平安，佛州州長史考特在案發後立即前往現場聽取簡報，誓言讓兇嫌付出法律代價。