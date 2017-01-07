2017-01-07

菲律賓總統杜特蒂六日參觀來訪的俄羅斯無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs），並且接受俄國太平洋艦隊副司令米海洛夫的歡迎。杜特蒂說，他希望俄國能成為菲國的「盟友和保護者」。該軍艦與一艘補給艦於馬尼拉進行五天的友好訪問，離開前將與菲國海軍進行一場「交會演習」。由於杜特蒂的立場反美，美俄又是軍事上的傳統敵人，四月杜特蒂訪俄後，雙方是否會加強軍事合作，備受各界矚目。