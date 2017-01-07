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敘內戰停火 俄啟動撤軍

2017-01-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著敘利亞政府軍與反抗軍達成停火協議，俄羅斯駐紮在敘國境內的軍隊，將由俄軍唯一一艘航空母艦「庫茲涅佐夫號（Admiral Kuznetsov）」領頭，自六日起陸續展開撤離行動。

根據俄羅斯國營媒體塔斯社報導，俄國軍方參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）六日宣布，總統普廷已下達命令，將開始縮編駐紮在敘利亞境內、偕同敘國政府軍作戰的俄軍；停泊在地中海敘利亞外海的俄國航空母艦「庫茲涅佐夫號」所率領的海軍艦隊，將率先返回俄國西北端的北莫爾斯克港（Severomorsk），以恪守上月所達成的和平停火協議。

俄軍在敘利亞戰場的指揮官卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）指出，「庫茲涅佐夫號」於去年十一月中旬前往敘國外海、首次投入戰爭以來，總共派遣戰機執行空襲約四百二十次，摧毀一千兩百五十二處「恐怖份子」據點，但也意外損失了「蘇愷三十三」和「米格二十九」兩架戰鬥機。卡塔波洛夫另強調，俄方在逐步撤軍之際，仍可憑藉S-300和S-400防空飛彈系統，在敘國保有防空能力。

敘利亞自二○一一年年初陷入內戰，俄羅斯當局在前年九月正式派軍支援敘國總統阿塞德政權，令政府軍實力大增，進一步在去年十二月廿九日成功收復由反抗軍掌控的北部大城阿勒坡，取得戰事爆發以來的最大勝利。隨後，為阿塞德政權撐腰的俄羅斯和伊朗當局，與支持反抗軍的土耳其展開斡旋，順利促使敘國政府軍與反抗軍達成停火協議。

然而，上月卅日正式生效的停火協議雖令敘利亞大部分區域暫時免於戰爭威脅，但是敘國首都大馬士革附近仍然傳出「桶爆彈（Barrel bombing）」等攻擊事件，政府軍與反抗軍皆互控對方未遵守諾言，令外界為停火協議的效力打上問號。在此同時，敘國政府軍與反抗軍已預定在本月稍晚於哈薩克首都阿斯塔納（Astana）展開和談，為二月八日在日內瓦登場、由聯合國主持的正式和平會談做好準備。

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標題：敘內戰停火 俄啟動撤軍


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