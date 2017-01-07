因應中國可能攻釣魚台 日決擬定「統合防衛戰略」
2017-01-07
〔駐日特派員張茂森／東京六日報導〕日本政府以「中國侵犯尖閣諸島（釣魚台群島）」為假想，決定在今年夏天以自衛隊為主設立「統合防衛戰略」，和「日美共同作戰計畫」並行，因應中國可能在東海意圖侵犯尖閣諸島、宮古島，或是當「台灣面對遭受攻擊的局面」時的對策，此為日本針對中國軍事威脅首次單獨擬定的戰略計畫。
涵蓋「台灣遭攻擊」的對策
「讀賣新聞」六日頭版報導，日本和美國將在三月前擬定「日美共同作戰計畫」，此一計畫規定緊急情況發生時日美兩國工作分擔，主要目標是針對朝鮮半島有事時防衛南西諸島，在此之外，日本也決定今年夏天另外策定「統合防衛戰略」，以因應中國侵犯尖閣諸島，在尖閣有事時將與「日美共同作戰計畫」並行對應。
報導指出，日本政府目前的假想計畫是，當中國海監船與日本海上保安廳的船隻衝突、中國海軍艦船在尖閣海域進出，以及中國空降部隊登陸尖閣諸島時，日本將根據策定的「統合防衛戰略」，以自衛隊的地對艦飛彈牽制敵艦，並以航空自衛隊的戰鬥機或海上自衛隊的護衛艦進行對地射擊，同時派遣陸上自衛隊的部隊迅速登陸。
日本即將策定的「統合防衛戰略」雖也表明針對北韓危機，但內容還是以針對中國威脅為主，除尖閣諸島以外，日本宮古島等其他離島，「甚至台灣同時遭受到攻擊的局面」，都在假想事項內。
此一對中國威脅的新對策將由日本統合幕僚長（參謀總長）、陸海空各幕僚長協議後，由國家安全保障會議（ＮＳＣ）事務局的國家安全保障局共同擬定，並對外公佈內容概要。
日本安全保障政策係以「國家安全保障戰略」為基本指針，由「防衛大綱」和「中期防衛力整備計畫」等構成，將來新的「統合防衛戰略」位階是在「防衛大綱」之下。
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