不滿慰安婦銅像未除 日召回駐韓大使
〔編譯茅毅／綜合報導〕日本、南韓間又因二戰慰安婦問題齟齬！日本六日宣布，為抗議南韓民間團體在日本駐釜山總領事館前設立慰安婦少女銅像，將臨時召回駐韓大使長嶺安政、駐釜山總領事森本康敬，並中止兩國貨幣互換協定的協商。對此，南韓外交部發言人趙俊赫雖指日本的舉措「令人深感遺憾」，但同時以安撫的口吻說，儘管雙方存在若干困難議題，韓國政府再次強調，將基於兩國政府間的互信，繼續發展雙邊關係。
日︰中止貨幣互換協商
韓︰繼續發展雙邊關係
日本內閣官房長官菅義偉稱，日、韓是鄰國，對日本而言，南韓是很重要的國家，日方「至感遺憾」，不得不採取行動，日本政府將持續強烈敦促南韓政府與相關地方政府，儘速移除該少女像。
日本外務省表示，六日，日相安倍晉三與美國副總統拜登通電話時，也觸及慰安婦議題。拜登向安倍提到，華府支持日、韓二○一五年就「最終且不可逆的解決」慰安婦問題達成的協議，並強烈期待日、韓予以落實。安倍對此表示同意，並指任何違背該協議的舉措皆「不具建設性」。路透認為，有鑑於中國在行事上愈來愈專斷和北韓的不可預測性，故華府亟於推動美國在亞洲的兩大盟邦—日、韓間改善關係。
日方採取的反制措施還包括中斷兩國貨幣互換協定的談判、雙方次長級的經濟協商延期等。貨幣互換係本國貨幣重貶等緊急情況時，相互挪借美元等貨幣的制度，日、韓甫於去年八月決定進行協商。
位於首爾的日本駐韓大使館前，自二○一一年起，隔著馬路就設有一座慰安婦銅像，其肩上還停著一隻鳥，現已成為一種象徵，支持者常在此聚集聲援南韓極少數仍在世的前慰安婦。日方認為，在日、韓二○一五年達成協議後，就該移除該銅像，惟韓方主張，僅同意研究移走的可行性。
釜山的赤腳少女像即為首爾那尊的仿製品，也是南韓第三十七座慰安婦像。南韓社運人士原為抗議以上協議，而在去年十二月二十八日把少女像設在日本駐釜山總領事館門前，之後釜山廣域市「東區」當局以未獲許可為由強制拆遷，引發眾怒，東區當局電話、網頁遭抗議民眾打爆、癱瘓。
鷹派的日本防衛大臣稻田朋美翌日即前往爭議的靖國神社參拜，釜山當局即未再阻止社運人士移回該銅像之舉，而菅義偉六日對稻田的「靖國參拜」一事隻字未提，南韓外交部長尹炳世則召見了長嶺，抗議東京召回長嶺的做法。
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標題：不滿慰安婦銅像未除 日召回駐韓大使
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