借重談判能力 川普派親信駐日

2017-01-06

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本媒體五日報導，美國總統當選人川普已決定指派親信海格提（William Hagerty）擔任駐日本大使，而且已告知日方這項新人事案。現年五十六歲的海格提在顧問公司任職時曾派駐日本三年，被認為是出身財經界的「知日派」人士。

海格提出身於田納西州，知名度不高，但在政商界有豐富人脈，曾在波士頓顧問公司（ＢＣＧ）任職，一九九六年成立投資公司「Hagerty Peterson」。海格提曾在老布希政府擔任白宮職員，參與經貿政策的制定，之後於田納西州政府擔任經濟開發負責人，二○一二年美國總統大選時加入共和黨候選人羅尼陣營。

去年七月，海格提卸下投資公司職務投入川普競選陣營，成為政權交接團隊成員，負責政治人事安排，挑選政府各部門高達四千名幹部，報導說，由此可見海格提深受川普信任。

報導中也指出，川普在競選期間曾表示，駐日大使是一個非常重要的職務，為何美國老是派一些沒有商業能力的人駐日，以此暗批現任大使卡洛琳．甘迺迪。

朝日新聞指出，海格提在外交、安全保障方面的知識及手腕還是未知數。路透則說，日本經濟產業省對這項任命應該十分高興，但海格提缺乏對日本地緣政治重要性的認識，恐令美國國防部失望。