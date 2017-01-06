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護「歐版健保」 歐巴馬槓彭斯

2017-01-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕就在共和黨掌控的美國國會四日開始執行廢除歐巴馬總統招牌政績的「可負擔照護法」（俗稱歐版健保）的「首要任務」，眾議院並通過國會可廢除總統在快卸任前所頒布的行政命令與規定後，歐巴馬五日向美國人民發表公開信，並附上內閣各首長的施政成就報告，捍衛其政府八年執政成就，並為「歐版健保」和其他施政辯護。

歐巴馬在信中提到，「值此我準備交棒並當一個平民之際，我可自豪地說，我們已為美國奠定新基礎」。他特別強調，「把醫療照護，從三千萬美國民眾手中拿走，將不會有所幫助，他們大多是白領和勞工階級……將醫療保險與社會安全私有化、民營化，並再度讓華爾街負責管控它──都不是中產階級美國人投票支持的」。

川普四日才推文寫道，「歐版健保」令人難以負擔、照顧不周，注定失敗，民主黨才該為此災難與失敗負責。歐巴馬四日則親赴國會向兩院民主黨人士喊話，指民主黨應採不合作策略，為該法「奮鬥」。候任副總統彭斯當天也在聯邦眾院議長萊恩陪同下召開記者會，強調川普的「首要任務就是遵守我們廢除『歐版健保』的承諾」。這也寫下現任總統與候任副總統在國會隔空交火的罕見紀錄。

眾議院四日在共和、民主兩黨眾議員幾乎均按黨意投票的情形下，以二三八票比一八四票通過法案，允許國會推翻即將卸任的總統在其任期接近尾聲時敲定的行政命令與規定，投贊成票的包括二三四位共和黨眾議員與四位倒戈的民主黨眾議員，現交由聯邦參議院表決。

這項法案主要是針對歐巴馬頒布的數十項環境規則，包括限制甲烷排放與限制採煤而來。共和黨人士稱，該法案可強化對行政部門的監督，確保不負責任、在總統任期最後一刻才通過的規則不會重傷美國經濟。

歐巴馬迄今持續推動保護空氣及水潔淨的規則，做為其聚焦抑制全球暖化措施的一環。歐巴馬稱，正是因為共和黨不願與他合作立法解決方案，他的政府才運用這種權力。根據美國「國會研究處（ＣＲＳ）」估計，歐巴馬政府於六月十三日之後頒布的命令或規則，皆容易被國會推翻。

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  • 即將卸任的美國總統歐巴馬（右）四日獲頒美國國防部卓越公共服務獎章。圖為美國國防部長卡特在維吉尼亞州阿靈頓的麥爾－韓德森聯合基地為歐巴馬別掛獎章。卓越公共服務獎章是國防部頒發給平民的最高榮譽。（法新社）

    即將卸任的美國總統歐巴馬（右）四日獲頒美國國防部卓越公共服務獎章。圖為美國國防部長卡特在維吉尼亞州阿靈頓的麥爾－韓德森聯合基地為歐巴馬別掛獎章。卓越公共服務獎章是國防部頒發給平民的最高榮譽。（法新社）

  • 美國國會外觀。（路透）

    美國國會外觀。（路透）

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