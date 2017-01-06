歐巴馬伉儷若出回憶錄 書商願下訂12億
2017-01-06
〔編譯張沛元／綜合報導〕將於兩週後告別白宮的美國總統歐巴馬與第一夫人蜜雪兒的退休金已經有著落了！出版界盛傳，倘若兩人願意出版爆料過去八年白宮生涯的回憶錄，合計光是出書預付款就能海撈四千萬美元（約台幣十二億七千六百萬元）。
根據曾為前總統柯林頓伉儷、美國知名政治世家甘迺迪家族以及商業大亨希爾頓家族作傳的暢銷傳記作家歐本海默的說法，出版界消息人士透露，有人願意出至少兩千萬美元，求得蜜雪兒點頭答應出版描述八年白宮生涯的回憶錄；而過去出過兩本回憶錄、每本預付款大約是一千五百萬美元的歐巴馬，卸任後若再出回憶錄的價碼，大約是一千五百萬到兩千萬美元，符合過去的價碼。柯林頓卸任後在二○○四年出的回憶錄「我的人生」訂金為一千五百萬美元。
一名出版社的策畫編輯說，蜜雪兒雖沒出過回憶錄，但她其實比歐巴馬還有人氣與討人喜歡，她的書應該會更好賣，因此所拿到預付款可能會比歐巴馬還要高。
但出版社願意出高價，對回憶錄的內容必定有要求，也就是蜜雪兒和歐巴馬都得爆料，如蜜雪兒在回憶錄中勢必得大聊與總統的婚姻起伏或扶養女兒的秘辛（像是十八歲的長女瑪莉亞曾在音樂節上吸大麻菸），甚至還得分享她與準第一夫人梅蘭妮亞．川普見面的感受，以及她對二○一六年民主黨總統候選人希拉蕊真正的看法。一名出版界高層說，死板板的總統與第一夫人回憶錄已是明日黃花，「我們置身於八卦世界。」
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