報復反助選? 川普將整頓情治單位

2017-01-06

〔編譯張沛元/綜合報導〕華爾街日報四日引述消息人士的話報導說,向來對情報單位不假顏色美國總統當選人川普,目前正與高階顧問計畫整頓各情報單位,當務之急就是縮減被川普視為過於自大與政治化的國家情報首長辦公室(Office of the Director of National Intelligence),中央情報局(CIA)的人事也會遭到刪減。

批情報單位過於自大與政治化

消息人士表示,川普的顧問團還打算大砍中情局位於維吉尼亞州總部的人事,以及向世界各地派遣更多外勤探員。中情局不願對此發表評論。該消息人士還說,川普團隊認為,美國情報界已徹底政治化,必須瘦身,重點在於重整各局處與彼此間的互動。美國國家情報首長辦公室成立於二○○四年,功能包括促進各情報機構在九一一恐怖攻擊後的統籌合作。川普長期以來始終質疑中情局的正確性,常拿中情局誤報伊拉克有大規模毀滅性武器導致美國出兵為佐證。

中情局總部人事恐遭大砍

美國國會議員與情報專家過去也曾提議縮編或重整國家情報首長辦公室,白宮的總統情報諮詢委員會在二○一○年的一份機密報告中也曾建議縮編,但最後並未促成立法。官員透露,改革國家情報首長辦公室並非易事,部分原因在於該辦公室的最主要任務為反恐、核子擴散與反情報等核心國安議題;眾議院情報委員會首席民主黨人希夫就曾警告,裁撤國家情報首長辦公室會導致國安問題。

協助川普整頓各情報單位的是川普任命的國家安全顧問弗林以及中情局長龐裴。消息人士透露,川普認為美國情報界一口咬定俄羅斯透過駭客攻擊為他助選是企圖破壞他的勝選,弗林與龐裴也都認同川普的看法。此外,弗林過去曾擔任國防情報局長,二○一四年時遭國家情報首長克萊伯等人逼宮下台;如今弗林參與整頓國家情報首長辦公室,背後意涵令人玩味。