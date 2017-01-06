解放軍駭客指揮部 藏身北京飯店
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕《華盛頓時報》報導，美國陸軍位在東京的情報單位「亞洲研究特遣隊（The U.S. Army Asian Studies Detachment , ASD）」的報告，揭露中國方於二○一六年成立的準第五軍種「戰略支援部隊（ＳＳＦ）」其中負責電子戰的部門「總參四部」的秘密指揮中心，極可能隱身於北京「漢庭全季酒店（Seasons Hotel）」與北京市海淀區「金唐酒店（Jintang Hotel）」，或可能此兩間飯店即屬「總參四部」所有。
中國二○一六年將解放軍總參謀部轄下的情報單位總參三部、四部、五部及資電特種作戰相關的解放軍院校整合成為「戰略支援部隊」，指揮中國的間諜、網軍、電信作戰等非傳統作戰，西昌衛星發射中心亦歸其轄內，一般相信的中國十萬常規駭客、十三萬監聽部隊即是歸其指揮。
總參四部以網路作戰、阻斷、干擾敵之網路為第一要務，任何電子、網路之作戰範疇皆歸於總參四部。據公開資訊，總參四部位於北京海淀區花園路。
美國估計二一五○萬聯邦雇員資料二○一五、二○一六兩年間早已被中國網軍駭走，而司法部二○一四年則曾起訴五名攻擊美國企業、據信隸屬總參四部的駭客。中國網軍習用戰術包括「魚叉式網路釣魚」，亦即藉假造電郵在收信電腦植入木馬，藉此滲透大規模電腦網絡。
「亞洲研究特遣隊」並未解釋「總參四部」何以利用飯店偽裝指揮部。報告中提及飯店「幾乎不可能」訂房，訂房網頁皆回應錯誤訊息或本飯店結束營業。報告另外特別提及網路搜尋的戰略價值已經遠超過昔日想像。設於北京的網路科技公司「飛利信科技」曾公開提及「漢庭全季酒店」向「總參四部」「租借」飯店的三、四樓使用，租期為○九至二三年。
「亞洲研究特遣隊」隸屬陸軍情報安全司令部，職責是提供太平洋司令部情報，其手段是從如報紙、網路社群、官方報告、學術報告等各種公開資訊過濾情報，在美國情報術語中簡稱為「公開資源情報計畫（Open source intelligence , OSINT）」。曾有美國學者研究，指期望得到的外國情報，九成可以從公開信息源中獲得。
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