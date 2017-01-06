蘋果屈服中國 撤下《紐約時報》App

2017-01-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國打壓新聞自由再添一例！根據《紐約時報》五日報導，蘋果公司於上月廿三日應中國政府的要求，將該報中、英文版App從中國地區的App Store下架，令人質疑中國以商業利益向蘋果施壓。有中國網友痛批，北京關掉通往世界的門。

稱紐時App違反中國法律

蘋果發言人賽恩斯證實，該公司收到通知，《紐時》App違反當地法規，以致該程式必須下架。若情況改變，蘋果將再重新提供下載。然而，賽恩斯拒絕回應《紐時》違反哪些法規等細節。

《紐時》發言人墨菲指出，該報曾要求蘋果重新考慮下架的決定，北京此舉顯然是試圖阻止讀者接觸到《紐時》有關中國新聞的獨立報導。另一方面，中國外交部發言人耿爽五日回應說，中國政府支持互聯網發展，但互聯網需遵守中國法律。

據信，《紐時》是違反了中國「移動互聯網應用程序信息服務管理規定」的第六條。此規於二○一六年六月公佈，禁止App經營者從事「危害國家安全、擾亂社會秩序或侵害他人合法權益」。

不過，中國箝制言論自由的意圖明顯，與蘋果的利害關係也耐人尋味。外國科技公司正感受到來自中國越來越大的壓力，包括蘋果自己的iBook商店和iTunes電影服務，在進軍中國半年後，去年四月就被喊停。當時外界揣測，是因為iTunes販售被中國查禁的香港電影《十年》。《紐時》近幾週正在進行多篇關於中國政府的報導，其中一篇已於十二月廿九日發表，揭露北京透過隱蔽特殊待遇與補貼，提供蘋果iPhone工廠數十億美元的資金。

中國為蘋果第三大市場

此外，中國也是蘋果的第三大市場，於去年第四季帶來八十八億美元的收益。蘋果執行長庫克近來時常造訪中國，曾於去年五月宣佈對中國叫車服務商「滴滴出行」投資十億美元。

針對《紐時》App下架，中國並無任何媒體報導，但在網路引起不少議論。一名微博用戶感嘆：「我們關掉了通往世界的大門。」還有網友痛批，這是文革再現，另一次的歷史倒退。

其實，《紐時》並非首次遭受中國打壓。二○一二年，《紐時》曾因報導中國時任總理溫家寶及其家族的財富關係，導致自家新聞網站遭到封鎖。此後，中國網友只有安裝翻牆軟體才能閱讀該報。

香港大學法律學院比較法與公法研究中心副總監阿斯拉姆（Farzana Aslam）認為，蘋果未透露《紐時》違反哪些法規，將使其他媒體也難以提出上訴、挑戰中國政府的審查要求。