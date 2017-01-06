| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

夢中號碼連簽28年 加女終中1.2億

2017-01-06

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕一位真正需要天降福音的加拿大婦人班諾（Olga Beno，） 贏得去年12月28日開出的「大西洋樂透」，彩金達530萬加幣（約台幣1.27億元），班諾已與末期癌症搏鬥10年，為籌措醫療費也已忍痛賣屋，過著賃屋日子。最神奇的是，這組中獎號碼是她夢中所見，而且一連簽注28年。

班諾住在加拿大東部新斯科細亞省，這組曾在夢中出現的號碼她自1989年簽注至今已28年，她說，「這組號碼早就背得爛熟，那天開獎時候，我好像見到螢幕有閃過號碼，但我眼力已不大好，後來便忘了。第二天早報刊出，我起初想，老天，報紙一定弄錯了。」

班諾表示，她撥電話給妹妹說：「妹，姊好像中獎了。」妹妹回我：「你想要說老實話再打給我。」沒想到是真的。班諾表示感謝丈夫、子女、孫子女等家人一路扶持，才能搏鬥至今，希望把彩金拿來招待家人一遊迪士尼樂園，還要為自己搭建一棟新房。大西洋樂透中獎機率為1400萬分之1。

廣告
  • 在與末期癌症鏖戰的加拿大婦人班諾（Olga Beno），28年來皆用同組號碼簽注樂透，幸運獲得去年年底開出的頭彩。（取自網路）

    在與末期癌症鏖戰的加拿大婦人班諾（Olga Beno），28年來皆用同組號碼簽注樂透，幸運獲得去年年底開出的頭彩。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大西洋樂透 樂透
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：夢中號碼連簽28年 加女終中1.2億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.