夢中號碼連簽28年 加女終中1.2億
2017-01-06
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕一位真正需要天降福音的加拿大婦人班諾（Olga Beno，） 贏得去年12月28日開出的「大西洋樂透」，彩金達530萬加幣（約台幣1.27億元），班諾已與末期癌症搏鬥10年，為籌措醫療費也已忍痛賣屋，過著賃屋日子。最神奇的是，這組中獎號碼是她夢中所見，而且一連簽注28年。
班諾住在加拿大東部新斯科細亞省，這組曾在夢中出現的號碼她自1989年簽注至今已28年，她說，「這組號碼早就背得爛熟，那天開獎時候，我好像見到螢幕有閃過號碼，但我眼力已不大好，後來便忘了。第二天早報刊出，我起初想，老天，報紙一定弄錯了。」
班諾表示，她撥電話給妹妹說：「妹，姊好像中獎了。」妹妹回我：「你想要說老實話再打給我。」沒想到是真的。班諾表示感謝丈夫、子女、孫子女等家人一路扶持，才能搏鬥至今，希望把彩金拿來招待家人一遊迪士尼樂園，還要為自己搭建一棟新房。大西洋樂透中獎機率為1400萬分之1。
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