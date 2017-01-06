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日本老年學會︰75歲才算老人

2017-01-06

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本老年學會根據相關數據進行分析顯示，老年人的活動力及智力有年年增高的趨勢，現今的高齡者約比10年前的高齡者「返老還童」5至10歲，該學會建議將高齡者定義從現行的65歲提高到75歲。

全球各國對老年人的定義不盡相同，有的國家以身分當標準，例如當了祖父母就稱為老年人，有的國家則以年齡為準，聯合國在1956年依歐美平均壽命，公布「高齡」的定義為65歲以上，世界衛生組織（WHO）也採用相同年齡。

日本在法律上並未界定高齡者的歲數，但實際上也以65歲做為分界點。不過，1956年日本平均壽命男性為63.59歲、女性為67.54歲，2015年男性平均壽命已提高到80.79歲、女性則為87.05歲，足足增加了近20歲。

日本老年學會根據老年人心身健康統計數據進一步分析，發現老年人的活動力和智力有年年增高的趨勢。另一方面，官方公布的無需照護的「健康壽命」，在2015年當時男性平均為71.19歲、女性為74.21歲。日本老年學會認為繼續以65歲做為高齡的分界點已不符合實際狀況，建議將「高齡者」年齡提高到75歲，至於65到74歲則界定為「準高齡者」。

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