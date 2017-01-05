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紐約列車險出軌傷百人 朝人為因素調查
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羅興亞人逃難沉船 男童慘死河邊

2017-01-05

在緬甸警察毆打信奉伊斯蘭教的少數族群羅興亞人（Rohingya）的影片曝光後，緬甸政府的調查委員會四日否認安全部隊迫害西北部若開邦（Rakhine State）的羅興亞人，聲稱從這些 「孟加拉人」、清真寺和宗教建築的數量判斷，「沒有發生種族滅絕和宗教迫害的明證」。逃往孟加拉的羅興亞人指控遭緬甸安全部隊強暴、縱火、謀殺和凌虐。緬甸拒絕承認羅興亞人為該國少數民族，反而稱他們是孟加拉人，或來自孟加拉的非法移民。左圖為緬甸警方毆打羅興亞村民的畫面（法新社）。右圖為美國有線電視新聞網（CNN）報導，一群羅興亞難民上月初搭船逃往孟加拉途中因超載沉船，一名僅十六個月大的羅興亞男童穆罕默德（Mohammed Shohayet）倒臥納夫河畔，儼然是前年伏屍土耳其海灘的敘利亞三歲難民男童亞藍（Alan Kurdi）的翻版。（取自CNN網站）

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  • 前年伏屍土耳其海灘的敘利亞三歲難民男童亞藍。（取自維基百科）

    前年伏屍土耳其海灘的敘利亞三歲難民男童亞藍。（取自維基百科）

  • （取自CNN網站）

    （取自CNN網站）

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2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
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