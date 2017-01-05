駐歐盟大使閃辭 英恐「硬脫歐」
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕英國駐歐洲聯盟大使羅傑斯（Ivan Rogers）三日晚間突然發出辭職聲明，但未解釋離職原因，聲明中指英國駐歐盟人員幾乎全不知曉梅伊內閣於脫歐談判的目標，呼籲外交同仁勇於「挑戰『腦袋漿糊』（muddled thinking）內閣以及政府謬誤論點 」。羅傑斯是英國最熟悉歐盟事務的官員，英媒每日電訊報形容羅傑斯離職形同「向英政府脫歐策略開了一槍」。市場憂慮此消息恐導致英國硬脫歐，無法繼續留在歐盟單一市場。
按首相梅伊政治承諾 ，最遲於一七年三月底之前，脫歐談判必須開始。每日電訊報報導，羅傑斯是「被推下水前提早離艦」。羅傑斯全長一千四百餘字離職信委婉批評內閣：「政府應以國家利益為至上考量，而這正是我駐歐人員努力工作的結晶。」「真正的多邊談判經驗在現在的白廳裡是缺乏的。」
不過，現年五十七歲、財政體系出身的羅傑斯，與國內疑歐派早就不和。去年十二月他回報，歐盟有成員國認為英國脫歐談判恐耗時達十年之久，招致疑歐派對他強烈不滿。前保守黨內閣大臣鄧肯—史密斯四日抨擊羅傑斯向歐盟洩漏脫歐談判情報，已不獲信任，早就該下台。支持脫歐的英國獨立黨黨魁法拉吉則歡迎羅傑斯提前辭職，稱梅伊政府早就該跟他一刀兩斷。
英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，與羅傑斯共事多年、英國前外交官員佛雷澤警告，一七年三月起英國將面對「極其複雜」、英國史上最重要的談判，「我敢說羅傑斯是歐陸事務專家中的專家」，但白廳嚴重欠缺多邊談判經驗，英內閣對歐盟運作也缺乏理解，現在英國必須盡速籌組一支新談判團隊。
英國希望脫歐後能繼續留在歐洲單一市場，但首相梅伊迄今對脫歐事宜、談判底線少有提出主張，梅伊稱不願談判進行前先亮底牌，羅傑斯與梅伊內閣在此點扞格，羅傑斯認為「自由貿易並不是政府撒手就自然而然出現之事，相反的，進入他國市場，倚賴的是雙邊甚或多邊協議所達致的條款。」羅傑斯此語顯然針對國際貿易大臣法克斯的「硬脫歐讓英國成為全球性的貿易國家」論點。如果英國最後硬脫歐，無法留在單一市場，其出口得面臨各種關稅及非關稅壁壘，將重傷英國經濟。
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標題：駐歐盟大使閃辭 英恐「硬脫歐」
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